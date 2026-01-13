Страшный недуг поразил маленького ребенка после ветрянки SHOT: у ребенка в Екатеринбурге обнаружили воспаление мозга после ветрянки

В Екатеринбурге у двухлетнего ребенка диагностировали серьезное осложнение после перенесенной ветрянки, сообщил Telegram-канал «SHOT проверка». Врачи выявили у мальчика воспаление мозжечка — редкое неврологическое последствие этой распространенной детской болезни.

Как пишут авторы, ребенок заболел в начале января. Врач назначил лечение, однако через несколько дней состояние мальчика ухудшилось — появилась характерная сыпь и поднялась температура.

По словам матери, когда основные симптомы ветрянки пошли на спад, возникли новые тревожные признаки. Ребенок потерял способность уверенно стоять и ходить, постоянно теряя равновесие.

Мальчика в срочном порядке доставили в инфекционное отделение одной из городских больниц. Проведенное обследование подтвердило развитие острой мозжечковой атаксии — воспаления отдела мозга, ответственного за координацию движений.

Родственники предположили, что к тяжелому осложнению могло привести отсутствие своевременной терапии, а также перенесенная ранее гипоксия. В настоящее время ребенок остается в больнице под присмотром врачей.

