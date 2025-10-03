Индийские сладости дома: готовим нежные конфеты «Бурфи» с кешью за 20 минут

Конфеты «Бурфи» представляют собой традиционный индийский десерт с нежной молочной текстурой. Это лакомство отличается насыщенным сливочным вкусом и мягкой, слегка рассыпчатой консистенцией. Сочетание сухого молока и сливочного масла создает характерную для восточных сладостей бархатистую структуру.

Для приготовления потребуется 200 г сливочного масла, 200 г сметаны, 150 г сахара, 550 г сухого молока, 10 г ванильной пасты, 180 г орехов кешью. Масло растапливают на медленном огне, добавляют сметану и сахар, прогревают до полного растворения сахара. Постепенно вводят сухое молоко, постоянно помешивая. Добавляют ванильную пасту и измельченные орехи. Массу выкладывают в форму и утрамбовывают. Охлаждают в холодильнике 4–6 часов до застывания. Секрет успеха заключается в использовании достаточно жирного сухого молока — оно обеспечивает нужную кремовую текстуру. Нарезают на квадраты и подают к чаю.

