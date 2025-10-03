Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
03 октября 2025 в 13:07

Индийские сладости дома: готовим нежные конфеты «Бурфи» с кешью за 20 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Конфеты «Бурфи» представляют собой традиционный индийский десерт с нежной молочной текстурой. Это лакомство отличается насыщенным сливочным вкусом и мягкой, слегка рассыпчатой консистенцией. Сочетание сухого молока и сливочного масла создает характерную для восточных сладостей бархатистую структуру.

Для приготовления потребуется 200 г сливочного масла, 200 г сметаны, 150 г сахара, 550 г сухого молока, 10 г ванильной пасты, 180 г орехов кешью. Масло растапливают на медленном огне, добавляют сметану и сахар, прогревают до полного растворения сахара. Постепенно вводят сухое молоко, постоянно помешивая. Добавляют ванильную пасту и измельченные орехи. Массу выкладывают в форму и утрамбовывают. Охлаждают в холодильнике 4–6 часов до застывания. Секрет успеха заключается в использовании достаточно жирного сухого молока — оно обеспечивает нужную кремовую текстуру. Нарезают на квадраты и подают к чаю.

Ранее также сообщалось, как превратить обычный лаваш в чудесный рулет. Этот рецепт ягодного штруделя покорит вас простотой приготовления и нежным вкусом.

Читайте также
Картофельники с беконом — обалденно вкусно: когда надоели мясные манты
Общество
Картофельники с беконом — обалденно вкусно: когда надоели мясные манты
Завтрак из обычной манки в духовке! Получается влажным и нежным! Тыква, сметана и 10 минут на подготовку
Общество
Завтрак из обычной манки в духовке! Получается влажным и нежным! Тыква, сметана и 10 минут на подготовку
Два яблока и полстакана кефира! Самый вкусный рецепт печенья! Чудо-выпечка к чаю
Общество
Два яблока и полстакана кефира! Самый вкусный рецепт печенья! Чудо-выпечка к чаю
Быстрый пирог на сковороде: невероятный десерт с пропиткой за 20 минут
Общество
Быстрый пирог на сковороде: невероятный десерт с пропиткой за 20 минут
Шотландские шефы в ярости! Этот десерт слишком прост для такого результата
Семья и жизнь
Шотландские шефы в ярости! Этот десерт слишком прост для такого результата
десерты
конфеты
Индия
рецепты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Легендарную бригаду «Эспаньола» разбивают на части
ВС России за неделю освободили семь населенных пунктов
Россиянам рассказали о пользе одного сезонного фрукта
Нарколог сравнил вред от электронных и обычных сигарет
«Депрессия»: адвокат о состоянии Газманова после похищения у него 600 млн
ПВО сбила пять «Нептунов» и более 900 беспилотников ВСУ за неделю
Кинокритик объяснил кассовый успех «Дракулы» в России
Армия России нанесла массированный удар по газовым объектам Украины
Мужчина оказался на столе хирурга после укуса от жены
«Будет уголовное дело»: адвокат Кузьмин о проблемах с законом у Орбакайте
В Дании забили тревогу из-за российского корабля у острова Лангеланн
В США рассказали, как Запад воспримет готовность России к дипломатии
Переставшего дышать ветерана СВО реанимировали во время полета в Москву
В Кремле рассказали о действиях Франции в стиле британских пиратов
В Госдуме оценили шансы США передать ракеты Tomahawk Украине
«Уголовный срок»: адвокат Кузьмин о наказании Пугачевой за интервью
«Снайпер ВСУ всадил мне пулю в голову»: боец рассказал о пережитом ранении
В Китае назвали точку невозврата в отношениях США и России
«Связаны руки»: политолог о поставках США военной помощи Украине
В Петербурге мужчина пытался въехать на территорию наркодиспенсера
Дальше
Самое популярное
Свыше 80 БПЛА ВСУ уничтожены за ночь над российскими регионами
Власть

Свыше 80 БПЛА ВСУ уничтожены за ночь над российскими регионами

Посадите осенью — в мае весь сад в белоснежных горошинах! Махровая красотка цветет без устали до сентября
Общество

Посадите осенью — в мае весь сад в белоснежных горошинах! Махровая красотка цветет без устали до сентября

Ласточкины гнезда с ветчиной, сыром и грибами. Вкусный и необычный ужин! Без возни и танцев с бубном
Общество

Ласточкины гнезда с ветчиной, сыром и грибами. Вкусный и необычный ужин! Без возни и танцев с бубном

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.