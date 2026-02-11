Зимняя Олимпиада — 2026
Индейка больше не будет жесткой и пресной — готовлю по рецепту из Мексики: маринад решает

Фото: D-NEWS.ru
Индюшиная грудка — диетический продукт, а в таком маринаде она становится настоящим деликатесом. Это мой любимый вариант ужина, когда важно совместить пользу и вкус.

Для приготовления этой пикантной индейки мне понадобится: стейки из грудки индейки (2 шт., около 500–600 г), свежий лайм (1 шт.), чеснок (2–3 зубчика), зернистая горчица (1 ст. л.), сладкая паприка (1 ч. л.), молотый чили (0,5 ч. л.), сушеный орегано (0,5 ч. л.), оливковое масло (2,5 ст. л.), соль и свежемолотый черный перец по вкусу.

Начинаю с приготовления маринада: из лайма выжимаю сок, чеснок очищаю и пропускаю через пресс или мелко рублю. В подходящей по размеру миске смешиваю сок лайма, чеснок, зернистую горчицу, все специи (паприку, чили, орегано) и оливковое масло. Добавляю соль и перец по вкусу. Стейки индейки промываю, обсушиваю бумажным полотенцем и слегка отбиваю через пищевую пленку для равномерной толщины. Погружаю мясо в маринад. Накрываю миску пищевой пленкой и оставляю на 30–60 минут (если время позволяет, можно убрать в холодильник на 2–3 часа). Разогреваю сковороду-гриль или обычную сковороду с толстым дном на сильном огне. Выкладываю стейки и обжариваю по 4–5 минут с каждой стороны до появления аппетитной корочки. Важно не пересушить мясо — индейка готовится быстро. Даю мясу отдохнуть 2–3 минуты перед подачей. Подаю с овощным салатом, рисом басмати или завернув в тортильи с гуакамоле.

Ранее сообщалось о рецепте классического стейка по-американски. Это блюдо — идеальный выбор для тех, кто ценит насыщенный вкус и сочность мяса.

Проверено редакцией
