Иммунолог рассказал, как аллергия маскируется под ОРВИ Иммунолог Щепеляев назвал наличие высокой температуры главным отличием ОРВИ от аллергии

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Весенняя аллергия на цветение может легко «замаскироваться» под другие заболевания, поэтому многие пациенты нередко думают, что весной они просто болеют ОРВИ, рассказал в беседе с «Народными Новостями» врач аллерголог-онкоиммунолог Даниил Щепеляев. Он объяснил, что симптомы сезонной аллергии и вирусной инфекцией весьма похожи: насморк, заложенность носа и чихание, а также першение в горле. Однако существенным различием между этими болезнями является наличие повышенной температуры тела.

Если у больного температура, то у больного, скорее всего, это не аллергия, так как очень большая редкость проявление болезни с высокой температурой. Поэтому, если у больного повышенная температура, скорее всего, это инфекционное заболевание, — рассказал врач.

По словам специалиста, в обоих случаях категорически нельзя самостоятельно назначать себе лечение — это может лишь ухудшить состояние здоровья. Вместо этого иммунолог порекомендовал заранее пройти под наблюдением специалиста курс аллергенспецифической иммунотерапии, причем при отсутствии противопоказаний лечение лучше всего начинать еще осенью, в сентябре.

Сейчас в основном это подъязычная терапия, ведь сейчас мало кто ставит инъекции. Метод долгий и сложный, но если он срабатывает, то можно надолго получить ремиссию, — подчеркнул аллерголог.

Бывают случаи, когда такой метод лечения оказывается неподходящим — например, при кольцевой аллергии, продолжил эксперт. Тогда пациентам назначают особую диету, соблюдение которой поможет лечению.

Ранее врач-диетолог Сара Хастингс посоветовала есть капусту, картофель и свеклу, чтобы облегчить симптомы весенней аллергии. По ее словам, эти продукты, а также морковь и филе лосося содержат природные антигистамины.