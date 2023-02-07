Иммунолог дал прогноз по заболеваемости ОРВИ в России весной Иммунолог Жемчугов предрек спад заболеваемости ОРВИ в России к марту

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

К марту заболеваемость ОРВИ в России спадет, считает врач-иммунолог Владислав Жемчугов. В беседе с «Радио 1» эксперт подчеркнул, что морозная погода пресекает уличные заражения, из-за чего ситуация в дальнейшем будет складываться благоприятно. По его словам, рост заболеваемости ОРВИ на 11% за неделю некритичен, потому что вызван возвращением детей в школу и детсады после каникул.

В настоящее время ситуация благоприятная, потому что морозец пресекает уличные заражения, когда сырость способствует распространению вируса. Подъем случаев ОРВИ связан с тем, что все вышли с каникул, в школу, в детсады и на работу, но это некритично, — отметил Жемчугов.

Врач подчеркнул, что весной не ожидается скачка заболеваемости ОРВИ, так как россияне обучены правильной профилактике. Помимо того, февральские и мартовские праздники уменьшат количество новых заражений, потому что на выходных люди будут меньше пересекаться друг с другом, считает иммунолог.

Роспотребнадзор ранее сообщил, что число заразившихся коронавирусом россиян выросло за неделю почти на треть. При этом отмечается умеренный прирост числа заболеваний респираторными вирусными инфекциями: показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ за минувшую неделю вырос по сравнению с предыдущей на 11%.