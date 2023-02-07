В России резко выросло число заражений коронавирусом Роспотребнадзор: за неделю число заболеваний коронавирусом выросло на 33%

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Число заразившихся коронавирусом россиян выросло за неделю почти на треть, гласит сообщение Роспотребнадзора. При этом отмечается умеренный прирост числа заболеваний респираторными вирусными инфекциями: показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ за минувшую неделю вырос по сравнению с предыдущей на 11%.

Продолжается активизация эпидпроцесса по COVID-19. На пятой неделе 2023 года в России зарегистрировано более 60 тысяч новых случаев. Показатель заболеваемости вырос почти на 33% по сравнению с предыдущей неделей, — говорится в отчете ведомства.

Среди ОРВИ преобладают вирусы гриппа, в структуре которых более 65% выявленных случаев приходятся на вирусы гриппа группы B, а также негриппозные вирусы, поражающие легкие и носоглотку. Из коронавирусных штаммов преобладающим остается «омикрон».

Руководитель ведомства Анна Попова поручила территориальным органам продолжать противоэпидемические мероприятия.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок предупреждал, что употребление алкоголя и посещение бани — опасное и бесполезное лекарство при простудных заболеваниях. Спиртные напитки могут ухудшить свертываемость крови во время болезни, а также привести к тромбозу. Горячий душ и баня могут усугубить состояние, так как создают дополнительную нагрузку на организм.