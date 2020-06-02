Имеющим жильё в РФ иностранцам разрешили регистрировать у себя приезжих

https://static.news.ru/photo/33e5622e-a4ca-11ea-9e99-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Совет Федерации одобрил закон, который разрешает иностранцам, имеющим в собственности жильё на территории России, регистрировать у себя приезжих из других государств.

Ранее такая возможность была предоставлена только проживающим в РФ иностранцам, которые относятся к числу высококвалифицированных специалистов. Решение расширить право выступать принимающей стороной на все категории зарубежных граждан, а также лиц без гражданства, было принято в связи с ростом количества зарегистрированных прав на жильё в России со стороны иностранцев.

Согласно закону, иностранец, который предоставляет гражданину другого государства свою жилплощадь в России, должен уведомить о его прибытии уполномоченные органы. Сделать это необходимо в семидневный срок. Направить уведомление можно в электронном виде через портал госуслуг, сообщает «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал, что власти РФ разрешили въезд в страну гражданам Белоруссии, работающим на предприятиях энергетической промышленности, сотрудникам космодрома Байконур и другим участникам космических программ.