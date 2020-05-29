Имеющих доход подростков-нарушителей в РФ могут начать штрафовать

https://static.news.ru/photo/8c3d7f8a-a1c6-11ea-8f6d-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Минюст РФ предлагает назначать штрафы несовершеннолетним нарушителям в случае, если у них есть доход.

Ведомство предложило прописать подобный способ привлечения к административной ответственности несовершеннолетних в административной ответственности несовершеннолетних в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП). Сообщение об этом появилось на сайте министерства.

В отдельной главе проекта нового КоАП подробно урегулированы вопросы привлечения к административной ответственности несовершеннолетних, — говорится в нём.

Административный штраф, согласно предложению Минюста, может быть назначен подростку только за совершение грубого административного нарушения. При этом он не должен превышать пяти тысяч рублей.

Ранее NEWS.ru писал о том, что возможность оплаты только половины штрафа предлагается распространить на все виды правонарушений, кроме грубых.