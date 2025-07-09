Икра с характером: по-восточному с дымком и огоньком

Когда в доме много овощей, я первым делом думаю об икре. Но не о вареной, а о жареной — настоящей восточной, с ароматом лета и хрустящей корочкой.

Ингредиенты:

баклажаны — 2 шт.;

молодые кабачки — 2 шт.;

лук — 2 шт.;

перец сладкий — 2 шт.;

помидоры — 2 шт.;

чеснок — 2 зубчика;

растительное масло — 60 г;

соль, красный перец, зелень — по вкусу.

Все овощи нарезаю мелкими кубиками и жарю поэтапно в казане: сначала лук, потом перец, следом — баклажаны, кабачки и в конце — помидоры. Каждый слой немного подсаливаю и даю хорошо поджариться. В самом конце добавляю чеснок, зелень и специи, даю минутку потомиться — и готово. Икра выходит сытная, яркая и очень вкусная. Можно подавать сразу или закатать на зиму — у нас исчезает прямо с плиты!

Знаете, как превратить обычные окорочка в праздничное блюдо без лишних хлопот? Секрет прост — нужно просто «укутать» курочку в лаваш! Это блюдо выглядит так аппетитно, что кажется, будто вы провели на кухне целый день.