Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 марта 2026 в 18:05

Идеальный ужин без лишних хлопот: сочная рыба, нежная картошка и ароматные овощи в сливочном соусе. Все запекается в духовке

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Кажется невероятным, что из доступного филе пангасиуса и простых овощей можно создать такое гармоничное и сытное блюдо. Рыба, томленая в сливочно-томатном соусе с картофелем, превращается в нежное угощение, которое оценят даже самые привередливые гурманы.

Что понадобится

Филе пангасиуса — 500 г, картофель — 600 г, лук репчатый — 1 шт., перец сладкий — 1 шт., сливки 20% — 200 мл, сметана — 2 ст. л., томатный соус — 2 ст. л., сыр твердый — 100 г, масло сливочное — 20 г, сок лимонный — 1 ст. л., смесь сушеных трав (прованские, укроп) — 1 ч. л., соль, перец черный молотый — по вкусу.

Как готовлю

Филе пангасиуса полностью размораживаю в холодильнике, нарезаю порционными кусочками, сбрызгиваю лимонным соком, посыпаю сушеными травами и оставляю мариноваться. Картофель очищаю и нарезаю тонкими кружочками, бланширую в подсоленной воде около 5 минут, затем откидываю на дуршлаг.

Лук и сладкий перец нарезаю произвольными ломтиками. Форму для запекания смазываю сливочным маслом. Выкладываю ингредиенты слоями: сначала картофель, затем рыбу и овощи.

В отдельной емкости смешиваю сливки, сметану и томатный соус, добавляю соль и перец по вкусу. Полученным соусом равномерно заливаю содержимое формы.

Накрываю форму фольгой и отправляю в разогретую до 190°C духовку на 30 минут. Затем аккуратно снимаю фольгу, посыпаю блюдо натертым сыром и возвращаю в духовку еще на 10–12 минут до образования аппетитной золотистой корочки.

Проверено редакцией
еда
рыба
рецепты
сыры
овощи
Дмитрий Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Москву пытался атаковать 21 дрон ВСУ
Выколола глаза и задушила: жена не хотела делить мужа с его любовницей
«Снесут всю страну»: зловещие пророчества Владимира Жириновского об Израиле
Россиянин надел маску, обмотался проводами и устроил пальбу по полицейским
Соосновательницу скандально известной пирамиды «Финико» вернули на родину
КСИР опубликовал видео новой волны ударов по Израилю
В Госдуме объяснили, почему Венгрия и Словакия не боятся идти против ЕС
Лукашенко заявил, что Мелания Трамп попросила его поговорить с Путиным
Леопард растерзал сторожевого пса и напал на хозяина в его собственном доме
Украинский инкассатор стал подопытным при использовании «сыворотки правды»
Польша вывела всех своих военных из Ирака
Путин удостоил пятерых россиянок почетного звания
Конец «Пути дракона» — умер Чак Норрис: яркие фото и кадры из фильмов
Украинские дроны совершили налет на подмосковную Истру
Путин и Токаев подтвердили курс на стратегическое партнерство
У российского чиновника родился 33-й ребенок
Первая бронированная скорая помощь появилась в Белгородской области
В России переизбрали главу Паралимпийского комитета
«Диктаторские замашки»: Слуцкий объяснил, кто раскалывает ЕС изнутри
Медведев и Медведчук назвали прецендом решение суда ООН о статусе Косово
Дальше
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.