Идеальный ужин без лишних хлопот: сочная рыба, нежная картошка и ароматные овощи в сливочном соусе. Все запекается в духовке

Кажется невероятным, что из доступного филе пангасиуса и простых овощей можно создать такое гармоничное и сытное блюдо. Рыба, томленая в сливочно-томатном соусе с картофелем, превращается в нежное угощение, которое оценят даже самые привередливые гурманы.

Что понадобится

Филе пангасиуса — 500 г, картофель — 600 г, лук репчатый — 1 шт., перец сладкий — 1 шт., сливки 20% — 200 мл, сметана — 2 ст. л., томатный соус — 2 ст. л., сыр твердый — 100 г, масло сливочное — 20 г, сок лимонный — 1 ст. л., смесь сушеных трав (прованские, укроп) — 1 ч. л., соль, перец черный молотый — по вкусу.

Как готовлю

Филе пангасиуса полностью размораживаю в холодильнике, нарезаю порционными кусочками, сбрызгиваю лимонным соком, посыпаю сушеными травами и оставляю мариноваться. Картофель очищаю и нарезаю тонкими кружочками, бланширую в подсоленной воде около 5 минут, затем откидываю на дуршлаг.

Лук и сладкий перец нарезаю произвольными ломтиками. Форму для запекания смазываю сливочным маслом. Выкладываю ингредиенты слоями: сначала картофель, затем рыбу и овощи.

В отдельной емкости смешиваю сливки, сметану и томатный соус, добавляю соль и перец по вкусу. Полученным соусом равномерно заливаю содержимое формы.

Накрываю форму фольгой и отправляю в разогретую до 190°C духовку на 30 минут. Затем аккуратно снимаю фольгу, посыпаю блюдо натертым сыром и возвращаю в духовку еще на 10–12 минут до образования аппетитной золотистой корочки.

