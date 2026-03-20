Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 марта 2026 в 16:10

Армянские маринованные перцы — невероятная закуска. Приготовите один раз и не сможете остановиться

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Есть блюда, которые сразу попадают в список любимых. Эти перцы — классика армянской кухни: простые, ароматные и невероятно вкусные. Мягкие, пропитанные пряным маринадом, с чесноком и укропом — они идеально дополняют любой стол.

Готовятся без сложностей, а вкус получается насыщенный и «домашний». Отлично подходят и к мясу, и как самостоятельная закуска.

Ингредиенты: перец (лучше длинный зеленый) — 1 кг, вода — 300–400 мл, растительное масло — 200 г, сахар — 0,5 ч. л., уксус — около 100 г, лавровый лист — 2–3 шт, перец горошком — по вкусу, чеснок — 3 зубчика, укроп — небольшой пучок, соль — по вкусу.

В кастрюле смешать воду, масло, уксус, сахар, соль, лавровый лист и перец горошком, довести до кипения. Перцы разрезать вдоль до плодоножки и по одному выкладывать в кипящий маринад. Готовить до мягкости, затем вынимать на дуршлаг.

Готовые перцы выкладывать слоями: перец, чеснок, укроп, специи. Залить оставшимся маринадом и убрать в холодильник. Уже через несколько часов они становятся ароматными, а на следующий день — максимально насыщенными по вкусу. Такая закуска точно не задержится в холодильнике.

Проверено редакцией
перцы
маринад
закуски
овощи
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Суд завершил следствие по громкому делу пасынка рок-музыканта об убийстве
Зеленский заявил, что отправил на Ближний Восток сотни специалистов по БПЛА
Известный социолог пополнил реестр иностранных агентов
Военэксперт раскрыл дальнейшую судьбу сбитого Ираном F-35
Лукашенко раскрыл секреты торгов с американцами за белорусский рудник
Умер Чак Норрис
На Украине задержали женщину за вымогательство у военного
Россиянам назвали ключевой элемент профилактики диабета
Украинские войска атаковали два жилых дома и гараж под Брянском
«Кинули»: Лукашенко заявил, что США «очень болезненно» относятся к ЕС
Врач ответила, как не пропустить диабет на ранней стадии
Новое загадочное послание прозвучало в эфире «радио Судного дня»
Генерал-майор Росгвардии получил 12 лет колонии за взятки
Лукашенко призвал не «костылять» женщин за ЭКО и похвалил Пугачеву
Поддубный раскрыл, зачем колумбийские наркокартели сражаются на Украине
Что известно о последних днях жизни и смерти телеведущей Галины Мшанской
Статистика подтвердила фатальную зависимость ЕС от газа из России
В Брянской области мужчина попал в больницу после налета дронов-камикадзе
Монета с изображением Трампа вызвала шквал критики в США
Следователи работают на месте крушения самолета в Коломне
Дальше
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.