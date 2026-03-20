Армянские маринованные перцы — невероятная закуска. Приготовите один раз и не сможете остановиться

Есть блюда, которые сразу попадают в список любимых. Эти перцы — классика армянской кухни: простые, ароматные и невероятно вкусные. Мягкие, пропитанные пряным маринадом, с чесноком и укропом — они идеально дополняют любой стол.

Готовятся без сложностей, а вкус получается насыщенный и «домашний». Отлично подходят и к мясу, и как самостоятельная закуска.

Ингредиенты: перец (лучше длинный зеленый) — 1 кг, вода — 300–400 мл, растительное масло — 200 г, сахар — 0,5 ч. л., уксус — около 100 г, лавровый лист — 2–3 шт, перец горошком — по вкусу, чеснок — 3 зубчика, укроп — небольшой пучок, соль — по вкусу.

В кастрюле смешать воду, масло, уксус, сахар, соль, лавровый лист и перец горошком, довести до кипения. Перцы разрезать вдоль до плодоножки и по одному выкладывать в кипящий маринад. Готовить до мягкости, затем вынимать на дуршлаг.

Готовые перцы выкладывать слоями: перец, чеснок, укроп, специи. Залить оставшимся маринадом и убрать в холодильник. Уже через несколько часов они становятся ароматными, а на следующий день — максимально насыщенными по вкусу. Такая закуска точно не задержится в холодильнике.

