Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 марта 2026 в 15:52

Бюджетное удилище своими руками: нахлыст, кобылка и спиннинг за вечер

Изготовление удилищ своими руками — делаем нахлыст, кобылку и спиннинг, не как у всех Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Весной спрос на рыболовные снасти резко растет: по данным торговых сетей, пик продаж удилищ приходится именно на март — апрель. Но зачем переплачивать, если изготовление удилищ своими руками дает снасть, точно подогнанную под вашу руку и стиль ловли?

Для всех трех моделей вам понадобятся: бланк из углеволокна или стеклопластика, пробковая рукоять, катушкодержатель, пропускные кольца с лапками, нитки для обмотки, эпоксидный лак.

Собираем три модели: пошаговая инструкция

Кобылка (зимняя удочка для блесны и балансира):

  1. Возьмите деревянный брусок 25×25×100 мм — это корпус удильника.

  2. Просверлите отверстие диаметром 6 мм на глубину 10 мм с торца — под держатель хлыстика; продолжите сквозным отверстием 4 мм для уборки хлыстика в походном положении.

  3. Распилите пополам катушку от ниток (диаметр щечек — 30 мм) — это мотовило; прикрутите половинки к бруску саморезами.

  4. Вставьте хлыстик в держатель, намотайте оснастку на мотовило. Готово.

Нахлыстовое удилище (весенняя классика на форель и хариуса):

  1. Возьмите складной спиннинг длиной до 3,5 м из углепластика или композита.

  2. Отпилите ножовкой с мелким зубом часть рукоятки до катушкодержателя; обработайте срез, закройте пробкой.

  3. Нарастите рукоять выше катушкодержателя пробковыми кольцами до комфортной длины под руку.

  4. Выровняйте лапки пропускных колец плоскогубцами, примотайте их нитками с шагом 2–3 мм, покройте двумя слоями эпоксидного лака.

Спиннинг самодельный (универсал на щуку, судака, окуня):

  1. Бланк — углеволокно длиной 2,1–2,7 м; рукоять — пробковые кольца на клею или EVA-заготовка.

  2. Катушкодержатель зафиксируйте нитью и лаком; расставьте кольца: первое — в 30–35 см от рукояти, остальные — с уменьшением шага к вершинке.

  3. Обмотайте каждое кольцо нитью, покройте эпоксидным лаком в два слоя, дайте высохнуть 24 часа.

  4. Проверьте строй: правильно собранный бланк гнется плавной дугой без переломов.

Изготовление удилищ своими руками — это не только экономия, но и точная настройка снасти под себя. Каждую из трех моделей вы соберете за один вечер из деталей, которые есть в любом рыболовном магазине.

рыбалка
своими руками
советы
улов
экономия
лайфхаки
рыбаки
рыба
весна
Виктория Семенова
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.