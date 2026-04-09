Идеальные пропорции для влажного кулича — он точно получится. Рецепт на Пасху-2026, который останется с вами

Долго искала тот самый рецепт, где кулич не сухой и не «как кекс», а действительно влажный и мягкий. Здесь все сходится: и пропорции, и текстура, и вкус. Если сделать именно так, получается тот самый сочный, пористый кулич, который не стыдно поставить на праздничный стол.

Он выходит невероятно нежным, с тянущимся мякишем, ароматный и насыщенный — не булка и не кекс, а настоящий домашний кулич, который хочется печь каждый год.

Продукты

Мука — 700 г (200 г в опару + 500 г в тесто), молоко — 400 мл, яйца — 6 шт. (категория С0), сливочное масло — 200 г, сахар — 500 г, дрожжи — 11 г (сухие), соль — щепотка, ванилин — 1 пакетик, цукаты или сухофрукты — 200–300 г.

Приготовление

В теплое молоко добавьте 2 столовые ложки сахара и дрожжи, затем вмешайте 200 г муки. Перемешайте, накройте и уберите в теплое место до увеличения в два раза.

Отдельно смешайте желтки с оставшимся сахаром, добавьте ванилин, соль и мягкое сливочное масло. Влейте подошедшую опару и снова перемешайте.

Постепенно введите просеянную муку, чтобы получилось мягкое густое тесто. Белки взбейте до устойчивых пиков и аккуратно вмешайте в тесто.

Накройте и оставьте в теплом месте до увеличения в два раза. Затем добавьте цукаты, предварительно обсушенные и обвалянные в муке, и дайте тесту еще раз подойти.

Разложите по формам, заполняя примерно на треть. Выпекайте при 160–170°C около 40 минут на нижнем уровне духовки, готовность проверьте шпажкой.

