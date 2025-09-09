Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 сентября 2025 в 11:15

Идеальное число факультативов для школьников без вреда: мнение психологов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Согласно исследованиям психологов, идеальное число факультативов для школьников без вреда для них — не более двух-трех дополнительных занятий в неделю, при этом важно учитывать характер нагрузки и возраст ребенка.

Для младших школьников (7–10 лет) рекомендовано один-два кружка, сочетающих физическую и творческую активность (например, плавание + рисование). Подросткам (11–15 лет), по мнению психологов, можно добавить третий факультатив, но с обязательным чередованием направлений: интеллектуальное (языки, программирование), спортивное и творческое. Ключевые правила: занятия должны проходить в разные дни, длиться не более 1,5 часа и иметь хотя бы один полностью свободный день в неделю.

Перегрузка ведет к хронической усталости, снижению мотивации и тревожности. Психологи подчеркивают: важно ориентироваться на интересы ребенка, а не на модные тенденции. Если школьник проявляет признаки утомления (нарушение сна, апатия, частые болезни), количество занятий стоит сократить.

Ранее стало известно, как собрать с утра ребенка в школу без криков.

школьники
психологи
занятия
учеба
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме ответили, удастся ли Евросоюзу втянуть США в украинский конфликт
Суд вынес приговор живодеру, который насмерть забил собаку гаечным ключом
Большинство россиян считают себя доверчивыми людьми
Гуф оценил новость о «заказном убийстве» легенды хип-хопа 90-х
В Москве мигрант предлагал школьницам «куда-нибудь отойти на время»
Преследователь детей попал в поле зрения правоохранителей
Улицы Сухума превратились в реки после мощного ливня
Погода в Москве в среду, 10 сентября: ждать ли аномальную жару и ветра
Число самозанятых в Москве превысило 2 млн человек
Военэксперт указал на скрытое послание в ударе России по Генштабу ВСУ
В Белгородской области умер пострадавший при атаке БПЛА на автомобиль
Оппозиция в Непале пошла на решительные меры на фоне протестов
Королевская семья Британии: новости, новый образ Кейт после слухов о парике
Погромы в Непале обернулись пожаром в отеле, где могли быть россияне
«Опасения не беспочвенны»: политолог оценил угрозу БРИКС для Запада
«Оптимальный возраст»: Наталья Штурм вышла замуж за молодого альфонса
Беспорядки в Непале обернулись поджогом парламента
Стала известна программа форума БИОПРОМ-2025 в Геленджике
Посол Казахстана в России рассказал о новых договоренностях между странами
Подростки изнасиловали немую девочку в полицейском участке
Дальше
Самое популярное
Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно
Россия

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно

«Пацаны, не удивляйтесь»: пленный ВСУ оказался в госпитале с наемниками
Европа

«Пацаны, не удивляйтесь»: пленный ВСУ оказался в госпитале с наемниками

Рекордный крестный ход в Москве 7 сентября: где проходит, сколько людей
Москва

Рекордный крестный ход в Москве 7 сентября: где проходит, сколько людей

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.