Идеальное число факультативов для школьников без вреда: мнение психологов

Согласно исследованиям психологов, идеальное число факультативов для школьников без вреда для них — не более двух-трех дополнительных занятий в неделю, при этом важно учитывать характер нагрузки и возраст ребенка.

Для младших школьников (7–10 лет) рекомендовано один-два кружка, сочетающих физическую и творческую активность (например, плавание + рисование). Подросткам (11–15 лет), по мнению психологов, можно добавить третий факультатив, но с обязательным чередованием направлений: интеллектуальное (языки, программирование), спортивное и творческое. Ключевые правила: занятия должны проходить в разные дни, длиться не более 1,5 часа и иметь хотя бы один полностью свободный день в неделю.

Перегрузка ведет к хронической усталости, снижению мотивации и тревожности. Психологи подчеркивают: важно ориентироваться на интересы ребенка, а не на модные тенденции. Если школьник проявляет признаки утомления (нарушение сна, апатия, частые болезни), количество занятий стоит сократить.

Ранее стало известно, как собрать с утра ребенка в школу без криков.