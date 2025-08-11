Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 августа 2025 в 11:37

Идеальная остринка! Готовим венгерское лечо на зиму

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Если обычные овощные закуски кажутся вам скучными — попробуйте венгерское лечо! Оно яркое, острое, ароматное, идеально сочетается с мясом, макаронами и картошкой. Это не просто лечо, а настоящий удар по вкусовым рецепторам — в хорошем смысле. Пряный, насыщенный вкус и легкая кислинка делают его любимой заготовкой для всех, кто любит поострее.

Возьмите 3 кг спелых помидоров, 2 кг сладкого болгарского перца и 500 г острого перца — все вымойте, очистите от семян и пропустите через мясорубку. Добавьте 200 г очищенного чеснока, пропущенного через пресс. Переложите овощную массу в кастрюлю, добавьте 1 стакан сахара, 2 ст. л. соли и 200 мл растительного масла. Перемешайте, доведите до кипения и варите на медленном огне 1 час, регулярно помешивая. За 5 минут до окончания добавьте 1 ст. л. уксусной эссенции. Горячее лечо сразу разложите по стерильным банкам, закатайте, переверните и укутайте до остывания.

Ранее также сообщалось о рецепте сытного и в то же время легкого сливочного салата с нутом.

еда
рецепты
овощи
Венгрия
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
