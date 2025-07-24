ИБ-эксперт оценил новый закон против телефонных мошенников ИБ-эксперт Мясоедов заявил, что блокировка связи станет ударом по аферистам

Новый закон о блокировке средств связи телефонным аферистам станет настоящим ударом по мошенникам, заявил 360.ru эксперт по информационной безопасности Павел Мясоедов. Это, по его словам, позволит существенно сократить случаи мошенничества.

Если мошенник уже выявлен и суд определил, что это преступник, то комплексно включаются меры. Это делается, чтобы подлец не мог жонглировать различными финансовыми инструментами, просто прыгая с одного номера на другой, если какой-то блокировали, — пояснил Мясоедов.

Специалисты будут блокировать все мобильные номера, связанные с мошенником. Это не позволит злоумышленникам обзванивать потенциальных жертв с помощью посредников.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко заявил, что технология блокировки спама поможет защититься от телефонных мошенников. Он отметил, что ежедневно миллионы людей становятся жертвами фишинга, теряя доступ к своим финансам и личным данным.