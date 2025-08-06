Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Август — время белого налива! Готовлю повидло, от которого все сходят с ума

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Повидло из яблок белый налив — нежность в каждой ложке. Когда в саду поспевает белый налив, а воздух наполняется медовым ароматом, самое время приготовить это нежное повидло! Светлое, как летнее утро, и невероятно воздушное — оно станет королем ваших зимних чаепитий. А главное — готовится из минимума ингредиентов, сохраняя всю щедрость лета!

Для начала берем 2 кг яблок белый налив — они должны быть спелыми, но еще достаточно плотными. Тщательно моем, удаляем сердцевину и нарезаем дольками (кожицу не снимаем — она даст красивый цвет). В кастрюлю с толстым дном выкладываем яблоки, добавляем 200 мл воды и тушим на медленном огне 20 минут, пока фрукты не станут мягкими. Протираем через сито — получается нежное пюре. Возвращаем в кастрюлю, добавляем 500 г сахара (можно меньше, если яблоки очень сладкие) и варим на самом маленьком огне, постоянно помешивая, около 1,5 часа. Масса должна увариться примерно втрое и приобрести красивый янтарно-кремовый оттенок. В самом конце добавляем щепотку корицы или ванилина — это усилит аромат. Горячее повидло разливаем по стерильным банкам и закатываем.

Секрет успеха — в медленном уваривании и постоянном помешивании. Хранить можно при комнатной температуре.

