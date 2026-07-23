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23 июля 2026 в 15:00

Хватит сажать десяток растений — одна пачка семян подарит вам розовые, красные и фиолетовые цветы

Фото: D-NEWS.ru
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Если вы мечтаете о разноцветной клумбе, но не хотите возиться с рассадой десятка разных растений, есть решение — цветок-хамелеон, который на одном кусте одновременно распускает бутоны всех оттенков радуги.

Речь о тысячелистнике обыкновенном сорта Flowerburst Red Shades — этот многолетник из одной пачки семян превращается в пышный куст высотой до 75 см, который с июня по сентябрь радует розовыми, бардовыми, красными и фиолетовыми соцветиями, создавая эффект цветного облака. Для дачи этот цветок хорош тем, что он засухоустойчив, растет на любых почвах, зимует без укрытия и не требует подкормок — полив нужен только в сильную засуху, а куст достаточно делить раз в 3–4 года.

Он предпочитает солнечные места, но мирится с легкой полутенью. Посадите один такой цветок, и к середине лета ваша клумба засияет всеми красками сразу.

Ранее был назван многолетник, который приживается на раз-два, дает по 50 бутонов, цветет все лето.

Проверено редакцией
Общество
цветы
дачи
растения
Дарья Иванова
Д. Иванова
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