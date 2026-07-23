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23 июля 2026 в 11:45

Цветы на замену флоксам для посадки в августе: зацветут уже следующим летом

Фото: D-NEWS.ru
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Если вы устали от капризных флоксов, которые страдают от мучнистой росы и требуют постоянного внимания, есть несколько достойных альтернатив для посадки в августе.

Лилейники — настоящие цветы для ленивых: они растут на любых почвах, не боятся засухи, зимуют без укрытия и цветут волнами все лето, а на одном месте могут жить 10–15 лет без пересадки. Пионы, посаженные в августе, отлично приживаются и на следующий год дают пышное цветение — корневища успевают укорениться до холодов.

Флоксы сами по себе тоже можно сажать в августе, но если вы ищете замену, то обратите внимание на астильбу с пушистыми метелками, которая прекрасно чувствует себя в полутени и не болеет. При посадке в августе важно выбрать солнечное место с хорошо дренированной почвой. Эти многолетники не только заменят флоксы, но и превзойдут их по стойкости и продолжительности цветения.

Ранее были названы многолетники, которые цветут все лето и уходят под снег во всей красе.

Проверено редакцией
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