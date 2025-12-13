Хватит мазать шпроты на хлеб. В этом году готовлю из них шишки на новогодний стол — нужны плавленый сыр и чеснок

Новый год — время чудес и красивых превращений на столе. Даже привычные продукты могут стать основой для волшебства, которое поразит всех гостей. Например, простые шпроты уже много лет живут в нашем сознании лишь на кусочке хлеба. Но в этот праздник предлагаю выйти за рамки и создать настоящее съедобное украшение. Изысканные шишки, которые вызовут восторг не только вкусом, но и видом. Их секрет — в идеальном дуэте плавленого сыра и чеснока, который создает нежную, ароматную основу, а золотистая рыбка, подобно чешуйке, завершает сходство с лесным украшением. Это та закуска, которую не стыдно поставить в центр стола.

Для приготовления понадобится: 1 банка шпрот (около 200 г), 2 плавленых сырка (примерно 180 г), 2 зубчика чеснока, 50 г сливочного масла, пучок свежего укропа и около 100 г очищенных миндальных лепестков или измельченных грецких орехов для обсыпки.

Сырки натрите на мелкой терке или хорошо разомните вилкой. Масло заранее достаньте, чтобы оно стало мягким. Чеснок пропустите через пресс, укроп мелко порубите. В глубокой миске тщательно смешайте сыр, мягкое масло, чеснок и укроп до получения однородной пластичной массы. Шпроты аккуратно извлеките из масла и обсушите бумажным полотенцем. Из сырной массы слепите конусообразные заготовки-шишки. Начиная снизу, вдавливайте в основу шпроты хвостиком вниз, чтобы они напоминали чешуйки, располагая их в шахматном порядке. Готовые шишки обваляйте в ореховой крошке, создавая эффект снежного налета. Подавайте, украсив веточками укропа или руколы.

