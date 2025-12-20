Новый год-2026
Хватит есть «Оливье»! Готовлю свежий финский салат с яйцом, свёклой и селёдкой. Вкус — как в Хельсинки

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Пора открыть для себя скандинавскую кухню прямо на новогоднем столе! Этот салат сочетает в себе сладость отварной свёклы, солёную нотку качественной сельди и свежесть зелени. Он гораздо легче традиционных майонезных вариантов, но при этом сытный и очень гармоничный. Его свежий, чуть сладковатый вкус с пикантной кислинкой от маринованного лука станет приятным открытием и глотком воздуха среди привычных праздничных закусок.

Для салата подготовьте: 2 небольших отварных или запечённых свёклы, 2 отварных картофелины, 2 яйца, 200 г слабосолёной сельди (филе), 1 красную луковицу, пучок свежего укропа. Для заправки: 3 ст. ложки растительного масла, 1 ст. ложка яблочного уксуса, 1 ч. ложка дижонской горчицы, соль и чёрный перец по вкусу.

Лук нарежьте тонкими полукольцами и замаринуйте на 10-15 минут в смеси уксуса и щепотки сахара. Свёклу, картофель и яйца очистите и нарежьте аккуратными кубиками среднего размера. Сельдь нарежьте кусочками. Для заправки в отдельной чашке взбейте венчиком масло, уксус, горчицу, соль и перец до однородного состояния. В большой салатнице аккуратно смешайте все нарезанные ингредиенты, добавьте маринованный лук, предварительно слив маринад, и большую часть нарезанного укропа. Полейте салат заправкой и ещё раз осторожно перемешайте. Перед подачей дайте салату настояться 20-30 минут в холодильнике и украсьте оставшимся укропом.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

Шарлотке сказала «прощай». Мой фаворит — шведский яблочный пирог: сочный, с хрустящей шапкой и ароматом лимона
Шарлотке сказала «прощай». Мой фаворит — шведский яблочный пирог: сочный, с хрустящей шапкой и ароматом лимона
Не представляю себе новогодний стол без закуски со шпротами: готовится элементарно
Не представляю себе новогодний стол без закуски со шпротами: готовится элементарно
Винегрет нового поколения: почему все добавляют тыкву?
Винегрет нового поколения: почему все добавляют тыкву?
Этот салат — достойная замена оливье: готовим к Новому году вкусноту с копченой курицей — рецепт, который не подводит
Этот салат — достойная замена оливье: готовим к Новому году вкусноту с копченой курицей — рецепт, который не подводит
Беру яблоки с шоколадом и готовлю минутные десерты-трюфели: дети съедают вместо конфет
Беру яблоки с шоколадом и готовлю минутные десерты-трюфели: дети съедают вместо конфет
Однозначно буду готовить салат «Курочка-умничка» на Новый год: сочетание продуктов — фантастическое
Однозначно буду готовить салат «Курочка-умничка» на Новый год: сочетание продуктов — фантастическое

С ними никакие салаты не нужны: топ-3 начинок для тарталеток, которые сметают со стола первыми
С ними никакие салаты не нужны: топ-3 начинок для тарталеток, которые сметают со стола первыми

Печем всего один корж и получаем обалденный печеночный рулет: гораздо проще, чем готовить торт
Печем всего один корж и получаем обалденный печеночный рулет: гораздо проще, чем готовить торт

