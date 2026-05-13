13 мая 2026 в 13:11

Хватит душиться химией — поставила кофе в туалет, и запах исчез без всяких баллонов

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Аэрозольные освежители только маскируют проблему и нередко раздражают дыхание. Благовония быстро надоедают, а вентиляция крутится — и счет растет. Есть простой и безопасный способ, который работает тише и надежнее.

Обычный молотый кофе отлично впитывает неприятные запахи. Важно брать именно молотый, не растворимый: его структура «захватывает» лишние ароматы. Насыпьте горсть в небольшую открытую банку или тканевый мешочек и поставьте на полку.

Кофе действует постоянно: не перебивает, а именно нейтрализует запахи. При этом аромат остается легким и не надоедает, в отличие от резких спреев.

Подойдет любой вариант, даже самый бюджетный. Менять содержимое можно раз в пару недель или по мере ослабления эффекта.

Есть и дополнительный лайфхак: остывшую кофейную заварку используйте для ополаскивания унитаза — это усиливает свежесть.

В итоге — минимум затрат, никакой химии и стабильная чистота воздуха без лишних усилий.

Автор Марина Макарова уже последовала этому совету. Дышать натуральными продуктами действительно приятнее, чем химией из магазина.

Марина Макарова
