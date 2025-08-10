Хрустящие овощные котлеты с копченым акцентом — даже мясоед оценит!

Картофельно-капустные котлеты с копченым секретом — сытно, просто и по-настоящему вкусно! Небольшое количество грудинки или сала делает овощные котлетки ароматными и насыщенными. Отлично идут со сметаной, йогуртом или зелёным соусом.

Тонко нашинкуйте 300 г капусты, слегка помните руками. Натрите 2 средние картофелины на терке, хорошо отожмите сок. Мелко нарежьте 1 луковицу и 100 г копченой грудинки или сала. Смешайте всё с 2 яйцами, 3 ст. л. муки, солью, перцем и специями. Разогрейте масло, выкладывайте котлеты ложкой и жарьте по 4–5 минут с каждой стороны под крышкой до румяной корочки.

