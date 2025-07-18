Хрустящие маринованные огурчики в банке 1 л: просто и быстро

Хрустящие маринованные огурчики в банке 1 л: просто и быстро

Когда сезон огурцов в разгаре, пора делать заготовки. И лучший формат для хранения — литровые банки. Огурцы по этому рецепту получаются хрустящими, в меру острыми и приятно пахнут зеленью и чесноком.

Для начала свежие огурчики (примерно 600–700 г) как следует промойте и погрузите в ледяную воду минимум на 2 часа. Пока они насыщаются влагой, подготовьте тару — простерилизуйте литровую банку и прокипятите крышку. На ее дно закиньте 2 зонтика укропа, 2-3 листика смородины, лаврушку, 3 разрезанных дольки чеснока, несколько горошинок черного перца и кусочек корня хрена.

Огурцы размещайте очень плотно. Залейте их кипятком, закройте крышку, отставьте банку на 10 минут. Следом рассол рекомендуем слить в кастрюлю, дождаться, пока закипит, опять залить огурцы. Дайте заготовке постоять следующие 10 минут. Старый рассол слейте, приготовьте новый по таким пропорциям: на 1 л воды — 1,5 ст. л. сахарного песка, 1 ст. л. соли и 2 ст. л. 9% уксуса.

Залейте огурчики горячим маринадом, герметично закройте, поставьте банку вверх дном и укройте полотенцем, пока заготовка не станет холодной. Хранить лучше в погребе или холодильнике.

Совет: если любите пикантность — добавьте 1-2 колечка острого перца или немного горчицы в зернах.

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