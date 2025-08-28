Хрустящая капуста на зиму: простой рецепт без заморочек

Эта капуста долго не портится, что очень удобно. Закатывайте несколько банок — отличная добавка к мясу, картошке или любым гарнирам. Приготовить её сразу помногу можно за короткое время.
Ингредиенты
- Капуста — 1,5 кг
- Морковь — 250 г
- Лаврушка — 2 листика
- Перец горошком — 10 шт.
- Чеснок — 5−6 зубчиков
Для маринада
- Вода — 1,2 л
- Соль — 2 ст. л.
- Сахар — 3 ст. л.
- Приправа для корейской моркови — 1 ст. л.
- Уксус 9% — 5 ст. л.
Пошаговая готовка:
Шаг 1: Крупно порежьте капусту. Морковь натрите на тёрке для корейской моркови, чтобы получились длинные полоски.
Шаг 2: В чистую банку положите лавровый лист, перец и чеснок. Укладывайте капусту слоями, чередуя с морковью, пока банка не наполнится.
Шаг 3: Залейте капусту кипятком, прикройте крышкой и оставьте на 10 минут. Овощи станут мягче, и вы увидите, сколько воды нужно для маринада.
Шаг 4: В кастрюле смешайте воду, соль, сахар и приправу. Доведите до кипения, затем добавьте уксус. После закипания снимите с плиты.
Шаг 5: Слейте первую воду с капусты. Залейте овощи горячим маринадом до самого верха.
Шаг 6: Закройте банку крышкой, переверните и укутайте в полотенце до полного остывания. Это помогает сохранить заготовку на зиму.
Шаг 7: Капусту можно есть уже на следующий день, но вкуснее всего она станет через 2−3 дня.
Подавайте капусту как закуску к мясу, гарнирам или просто с картошкой. Она понравится всем!
