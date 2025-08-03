Хруст и пряности за 6 часов — быстрые малосольные огурцы без кипячения

Хруст и пряности за 6 часов — быстрые малосольные огурцы без кипячения

Эти малосольные огурцы готовятся без кипячения и маринада — всего за несколько часов в холодном рассоле на газированной воде. Хрен, чеснок, ароматная зелень и перец чили придают овощам насыщенный вкус и приятную хрустящую текстуру. Отличный способ быстро пополнить домашние заготовки без стерилизации и долгого ожидания.

Ингредиенты

Огурцы — 1,3 кг

Вода сильногазированная — 900–1000 мл

Соль — 62 г

Листья хрена — 50 г

Листья смородины — 35 г

Листья вишни — 35 г

Укроп (соцветия) — 20 г

Лавровый лист — 5 шт.

Перец черный горошек — 25 шт.

Чеснок — 1 головка

Перец чили — 10 г

Пошаговый рецепт

Шаг 1. Подготовка зелени

Тщательно промойте листья хрена, смородины, вишни, укроп. Обсушите. Нарежьте зелень средними полосками.

Шаг 2. Подготовка огурцов

Огурцы промойте и замочите в холодной воде на 30 минут. Затем обрежьте кончики с обеих сторон.

Шаг 3. Ароматные добавки

Чеснок очистите, зубчики слегка раздавите ножом. Перец чили нарежьте кольцами, удалив семена.

Шаг 4. Укладка в банки

На дно чистых банок выложите часть зелени. Добавьте чеснок, перец чили, укроп, чёрный перец горошком (10 шт. на литровую банку) и лавровый лист (2 шт. на литровую банку). Затем плотно уложите огурцы и сверху — оставшуюся зелень.

Шаг 5. Засолка и заливка

В каждую литровую банку всыпьте по 25 г соли, в пол-литровую — 12 г. Залейте огурцы газированной водой комнатной температуры. Закройте капроновыми крышками и слегка встряхните банки.

Шаг 6. Настаивание

Оставьте огурцы при комнатной температуре на 3 часа. Затем уберите в холодильник минимум на 3–4 часа.

Готово

Спустя 6–7 часов вы получите малосольные огурцы с насыщенным вкусом и ярким ароматом зелени. Подходят как закуска к основным блюдам, на пикник или в качестве лёгкого перекуса.

Советы

Газированная вода помогает огурцам быстрее просолиться и остаётся прозрачной.

Не перебарщивайте с чесноком и перцем — закуска может получиться слишком резкой.

Огурцы хранятся в холодильнике до трех суток.

Вспомните бабушкины рецепты, от которых слюнки текли! Эта сытная запеканка когда-то была звездой деревенских застолий. Простая, но такая душевная — она покоряла сердца всей семьи.