Хруст и пряности за 6 часов — быстрые малосольные огурцы без кипячения

Эти малосольные огурцы готовятся без кипячения и маринада — всего за несколько часов в холодном рассоле на газированной воде. Хрен, чеснок, ароматная зелень и перец чили придают овощам насыщенный вкус и приятную хрустящую текстуру. Отличный способ быстро пополнить домашние заготовки без стерилизации и долгого ожидания.
Ингредиенты
- Огурцы — 1,3 кг
- Вода сильногазированная — 900–1000 мл
- Соль — 62 г
- Листья хрена — 50 г
- Листья смородины — 35 г
- Листья вишни — 35 г
- Укроп (соцветия) — 20 г
- Лавровый лист — 5 шт.
- Перец черный горошек — 25 шт.
- Чеснок — 1 головка
- Перец чили — 10 г
Пошаговый рецепт
Шаг 1. Подготовка зелени
Тщательно промойте листья хрена, смородины, вишни, укроп. Обсушите. Нарежьте зелень средними полосками.
Шаг 2. Подготовка огурцов
Огурцы промойте и замочите в холодной воде на 30 минут. Затем обрежьте кончики с обеих сторон.
Шаг 3. Ароматные добавки
Чеснок очистите, зубчики слегка раздавите ножом. Перец чили нарежьте кольцами, удалив семена.
Шаг 4. Укладка в банки
На дно чистых банок выложите часть зелени. Добавьте чеснок, перец чили, укроп, чёрный перец горошком (10 шт. на литровую банку) и лавровый лист (2 шт. на литровую банку). Затем плотно уложите огурцы и сверху — оставшуюся зелень.
Шаг 5. Засолка и заливка
В каждую литровую банку всыпьте по 25 г соли, в пол-литровую — 12 г. Залейте огурцы газированной водой комнатной температуры. Закройте капроновыми крышками и слегка встряхните банки.
Шаг 6. Настаивание
Оставьте огурцы при комнатной температуре на 3 часа. Затем уберите в холодильник минимум на 3–4 часа.
Готово
Спустя 6–7 часов вы получите малосольные огурцы с насыщенным вкусом и ярким ароматом зелени. Подходят как закуска к основным блюдам, на пикник или в качестве лёгкого перекуса.
Советы
- Газированная вода помогает огурцам быстрее просолиться и остаётся прозрачной.
- Не перебарщивайте с чесноком и перцем — закуска может получиться слишком резкой.
- Огурцы хранятся в холодильнике до трех суток.
Вспомните бабушкины рецепты, от которых слюнки текли! Эта сытная запеканка когда-то была звездой деревенских застолий. Простая, но такая душевная — она покоряла сердца всей семьи.