Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 августа 2025 в 17:28

Хруст и пряности за 6 часов — быстрые малосольные огурцы без кипячения

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эти малосольные огурцы готовятся без кипячения и маринада — всего за несколько часов в холодном рассоле на газированной воде. Хрен, чеснок, ароматная зелень и перец чили придают овощам насыщенный вкус и приятную хрустящую текстуру. Отличный способ быстро пополнить домашние заготовки без стерилизации и долгого ожидания.

Ингредиенты

  • Огурцы — 1,3 кг
  • Вода сильногазированная — 900–1000 мл
  • Соль — 62 г
  • Листья хрена — 50 г
  • Листья смородины — 35 г
  • Листья вишни — 35 г
  • Укроп (соцветия) — 20 г
  • Лавровый лист — 5 шт.
  • Перец черный горошек — 25 шт.
  • Чеснок — 1 головка
  • Перец чили — 10 г

Пошаговый рецепт

Шаг 1. Подготовка зелени
Тщательно промойте листья хрена, смородины, вишни, укроп. Обсушите. Нарежьте зелень средними полосками.

Шаг 2. Подготовка огурцов
Огурцы промойте и замочите в холодной воде на 30 минут. Затем обрежьте кончики с обеих сторон.

Шаг 3. Ароматные добавки
Чеснок очистите, зубчики слегка раздавите ножом. Перец чили нарежьте кольцами, удалив семена.

Шаг 4. Укладка в банки
На дно чистых банок выложите часть зелени. Добавьте чеснок, перец чили, укроп, чёрный перец горошком (10 шт. на литровую банку) и лавровый лист (2 шт. на литровую банку). Затем плотно уложите огурцы и сверху — оставшуюся зелень.

Шаг 5. Засолка и заливка
В каждую литровую банку всыпьте по 25 г соли, в пол-литровую — 12 г. Залейте огурцы газированной водой комнатной температуры. Закройте капроновыми крышками и слегка встряхните банки.

Шаг 6. Настаивание
Оставьте огурцы при комнатной температуре на 3 часа. Затем уберите в холодильник минимум на 3–4 часа.

Готово

Спустя 6–7 часов вы получите малосольные огурцы с насыщенным вкусом и ярким ароматом зелени. Подходят как закуска к основным блюдам, на пикник или в качестве лёгкого перекуса.

Советы

  • Газированная вода помогает огурцам быстрее просолиться и остаётся прозрачной.
  • Не перебарщивайте с чесноком и перцем — закуска может получиться слишком резкой.
  • Огурцы хранятся в холодильнике до трех суток.

Вспомните бабушкины рецепты, от которых слюнки текли! Эта сытная запеканка когда-то была звездой деревенских застолий. Простая, но такая душевная — она покоряла сердца всей семьи.

рецепты
еда
кулинария
блюда
Валерия Мартынович
В. Мартынович
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Анастасия Волочкова рассказала, кто из продюсеров помог ей стать певицей
Россиян предупредили о грядущем росте цен на красную рыбу
Мусорный бизнес наворовал 33 млн рублей
Сына экс-главнокомандующего ВМФ России заподозрили в мошенничестве
Возле резиденции Путина задержали странного человека
Россияне оценили сообщения о блокировке WhatsApp осенью
Труп год гнил в лесу: маньяк из Череповца хранил трусы всех своих жертв
Знойная жара до +40 градусов? Погода в Москве в конце августа: чего ждать
Два новорожденных северных олененка пополнили Ленинградский зоопарк
Между Москвой и популярным курортом запустят новый поезд
Зонт не спасет. Москву накрыло сильным дождем: самые яркие кадры непогоды
В Подмосковье мигрант с ножом напал на спасателя
Швейцария раскрыла, как она ответит США на рекордно высокие пошлины
Известный продюсер дал прогноз на второй брак Дибровой
В МИД РФ назначили главу департамента Северной Атлантики
На Западе ополчились против Трампа за попытки запугать Россию
Женщины устроили погоню за извращенцем в колготках
Российскому алкогиганту предложили перейти на торговлю хлебом
«Все свелось к политическому шоу»: Захарова о диалоге стран ОБСЕ
США предрекли экономические риски из-за инвестирования в ИИ
Дальше
Самое популярное
Атака ВСУ на Сочи ночью 3 августа: последствия, разрушения, есть ли жертвы
Регионы

Атака ВСУ на Сочи ночью 3 августа: последствия, разрушения, есть ли жертвы

Без муки и лишнего жира: готовим хрустящие кабачковые оладьи на 85 ккал
Общество

Без муки и лишнего жира: готовим хрустящие кабачковые оладьи на 85 ккал

Путин добил Трампа, «Искандеры» в Изюме, ультиматум Пугачевой: что дальше
Россия

Путин добил Трампа, «Искандеры» в Изюме, ультиматум Пугачевой: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.