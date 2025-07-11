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11 июля 2025 в 13:44

Хруст и мед внутри: ореховые «сигареты» для уютного чаепития

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Когда хочется чего-то нежного, сладкого и обязательно домашнего, я пеку это печенье. Оно буквально тает во рту, оставляя аромат орехов, сливочного теста и меда.

Ингредиенты

тесто: мука — 460–500 г, масло сливочное — 200 г, сметана — 200 г, соль — 0,3 ч. л., ванилин — щепотка.

начинка: грецкие орехи — 1,5 стакана, сахар — 1 стакан, мед — 2–3 ст. л.

дополнительно: яйцо для смазки, сахарная пудра для посыпки.

Масло растираю с мукой, добавляю сметану, замешиваю мягкое тесто и отправляю в холодильник. Орехи измельчаю и смешиваю с медом и сахаром. Тесто раскатываю в лепешки, кладу начинку, сворачиваю «сигареткой» и запекаю 15 минут при 180 °C. Готовое печенье посыпаю пудрой — и вся кухня сразу пахнет детством.

Устали от обычной яичницы по утрам? Хочу поделиться с вами волшебными способами приготовления яиц, которые превратят завтрак в маленький праздник!

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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