Разрушение храма Христа Спасителя: как это было

5 декабря 1931 года ровно в полдень был взорван храм — памятник воинской славы, главный собор России — храм Христа Спасителя. Это стало шоком для верующих. Многие наблюдали за взрывом с противоположного берега Москвы-реки, со слезами на глазах стояли и смотрели. Но были и те, кто с энтузиазмом чинил эпохальный вандализм.
Мрамор из храма пошёл на облицовку станций метро «Кропоткинская» и «Охотный Ряд», а его скамейки достались станции «Новокузнецкая». Часть плит с именами героев Отечественной войны 1812 года раскрошили и посыпали дорожки в московских парках, а часть пошла на отделку городских зданий. В 1958 году на месте храма появился бассейн «Москва», действовавший до 1994 года. Восстанавливать храм начали по указу президента России Бориса Ельцина от 1992 года. В 2000 году храм был освящён и открыт для посещения.
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