Разрушение храма Христа Спасителя: как это было

Информационно-аналитический портал NEWS.ru был объявлен лауреатом Премии Рунета 2020 в номинации «Культура, СМИ и массовые коммуникации». Торжественная церемония награждения участников прошла в Москве. Отметим, что в этом году был зафиксирован рекорд по числу желающих получить заветную награду — 1170 работ в 14 номинациях.

Награды в номинации «Культура, СМИ и массовые коммуникации» также были удостоены такие СМИ, как «МЕЛ», «Комсомольская правда», Lenta.ru, «Культура.РФ» и «Новое радио». Глава Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям...