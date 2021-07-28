Хозяйку байкальской гостиницы затравили из-за дискриминации бурятов

Одна из туристических баз на Байкале в посёлке Выдрино выложила объявление с припиской: «Людей бурятской национальности не пускаем». Это вызвало бурную реакцию среди интернет-пользователей, назвавших случившееся проявлением расизма, передаёт «КП-Иркутск».

Владелица гостиницы рассказала, что пост об отказе принимать бурятов написала её дочь после того, как три шумные компании из Улан-Удэ нарушали порядок. Хозяйке пришлось удалить сообщение и извиниться.

Будем ждать, пока всё успокоится. Заведём новый аккаунт и продолжим работать. Другого выхода я пока не вижу, — сказала она.

Тем временем публикация заинтересовала полицию и сотрудники отдела по Кабанскому району вместе с Центром по противодействию экстремизму ведут проверку на наличие административного правонарушения.

Ранее стало известно, что россияне, обычно проводящие отпуск за границей, устремились на российские курорты. Многие из них остаются недовольны завышенными ценами, невежливым персоналом и даже откровенной антисанитарией в гостевых домах. NEWS.ru рассказал, с чем сталкиваются отдыхающие.