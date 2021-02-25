Хозяин пермского отеля получил пять лет колонии после гибели пяти человек

https://static.news.ru/photo/a2f066b4-7756-11eb-b9ec-96000091f725_660.jpg Фото: Главное управление МЧС России по Пермскому краю

Владелец пермского отеля «Карамель» Сергей Щербаков, где год назад из-за прорывы трубы пять граждан насмерть обварились кипятком, получил пять лет колонии общего режима. Кроме того, 33-летнему гражданину запретили заниматься данным бизнесом в течение двух лет.

По данным суда, с 2013 года коммерсант оказывал гостиничные услуги в своём заведении, расположенном в подвале многоквартирного дома в Перми, где допускались многочисленные нарушения правил пожарной безопасности, строительных норм, запрещающих размещать номера в подобных помещениях, передаёт ТАСС.

Трагедия произошла ночью 20 января 2020-го. Отель затопило кипятком из-за прорыва трубопровода в 100 метрах от гостиницы. От полученных травм умерли пять человек, среди них один ребёнок. Ещё шестеро пострадали, трое из них получили ожоги. По информации СК РФ, Щербакова признали виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Оперативники считают, что предприниматель в 2013–2014 годах сделал перепланировку подвала жилого здания и организовал там мини-отель. Суд также удовлетворил иски потерпевших о взыскании морального вреда на сумму от 1 до 3 млн рублей.

Кроме того, суд ранее получил материалы уголовного дела в отношении пожарного инспектора Разифа Исмакаева, экс-инженера УК Вячеслава Хилькова и сотрудника службы эксплуатации Сергея Агеева. В Генпрокуратуре РФ считают, что Хильков и Агеев не попытались предотвратить ЧП, а Исмакаев не пресёк нарушения законодательства в сфере гостиничной деятельности.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Забайкальский краевой суд приговорил 52-летнего россиянина Владимира Васильева к восьми годам заключения за сбор и передачу иностранным спецслужбам сведений, составляющих гостайну. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Отмечается, что после выхода из колонии Васильев, который признал свою вину, ещё в течение года будет ограничен в свободе. По итогам судебного заседания, проходившего в закрытом режиме, приговор вступил в законную силу.