Хозяин ослепшей тигрицы Авроры опроверг ее перевозку в Московский зоопарк

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Хозяин ослепшей тигрицы Авроры из Саратова Илья Горячев опроверг сообщения СМИ о том, что у него изымают животное и перевозят в Московский зоопарк, сообщает «360». Мужчина считает, что Росприроднадзор преследует его незаконно, и намерен пожаловаться на природоохранное ведомство в прокуратуру.

Мужчина рассказал, что на видео, размещенном им в соцсетях, есть комментарий ветеринара, который подтвердил, что тигрица содержится в нормальных условиях и животному ничего не угрожает. Владелец хищницы не отрицает, что у нее проблема с глазами, отметив, что представительница семейства кошачьих недавно перенесла операцию.

Еду в прокуратуру Саратовской области, потому что Росприроднадзор превышает служебные полномочия. Меня начали преследовать, чтобы, опираясь на какие-то выдуманные нарушения, забрать Аврору, но законных оснований для этого нет, — рассказал хозяин тигрицы.

По его словам, у животного произошла люксация хрусталиков глаз из-за слабых связок. Он добавил, что как только появились первые признаки ухудшения, он сразу обратился к ветеринару, который провел осмотр и поставил диагноз. Горячев также подчеркнул, что животным занимался один из лучших российских офтальмологов.

Как сообщила ранее глава Росприроднадзора Светлана Радионова, ослепшую и истощенную тигрицу Аврору из Саратова перевезут в Московский зоопарк. По ее словам, столичные специалисты проведут обследование животного и назначат лечение. Чиновница добавила, что условия, в которых содержалась хищница, не соответствуют никаким нормам, в связи с чем саратовского частного предпринимателя привлекут к ответственности.