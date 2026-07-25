Хотите, чтобы мясо таяло? Забываем про сковороду — делаем сербский гуляш: соус такой густой, что ложка стоит

Беру 800 г говядины, крупную луковицу и настоящую сладкую паприку — и за 2,5 часа готовлю густой бархатистый сербский гуляш. Кусочки мяса просто тают, а насыщенный соус с томатами и чесноком просится на свежий хлеб. Никакой воды, только концентрированный вкус.

Ингредиенты

Говядина (лопатка или голяшка) — 800 г, лук — 2 шт., сладкая паприка — 2 ст. л., чеснок — 2 зубчика, томаты в собственном соку — 400 г (или томатная паста — 2 ст. л. + вода — 200 мл), острая паприка — 1 ст. л. (по желанию), соль — по вкусу, перец — по вкусу, растительное масло — для жарки, лавровый лист — 2 шт., вода горячая — по необходимости.

Как готовлю

Сначала режу говядину крупными кубиками по 3-4 см, лук мелко рублю, а чеснок просто давлю ножом. В казане с толстым дном разогреваю масло и обжариваю лук до золотистого цвета — это занимает минут 5–7. Затем добавляю мясо и на сильном огне подрумяниваю его со всех сторон, минут 10–15, пока не появится аппетитная корочка.

Самое важное — убавляю огонь до среднего и быстро вмешиваю сладкую паприку (и острую, если хочется остроты), но так, чтобы она не подгорела. Следом отправляю томаты в собственном соку, чеснок, соль, перец и лавровый лист. Заливаю все горячей водой так, чтобы она почти покрывала мясо, довожу до кипения и убавляю огонь до минимума.

Тушу под крышкой 2-2,5 часа, пока мясо не станет настолько нежным, что будет распадаться от вилки. Подаю с галушками, кнедликами или просто с ломтем свежего хлеба, чтобы вымакать весь этот бархатный соус до дна.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Это не суп и не второе — это мясной концентрат счастья. Самое приятное открытие: гуляш на второй день стал только вкуснее, соус загустел до идеальной консистенции.