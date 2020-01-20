В ночь на 20 января в пермском хостеле «Карамель» случилась трагедия, которая унесла жизни пяти человек, в том числе ребёнка. Ещё шестеро получили термические ожоги. В помещении прорвало трубу отопления и залило комнаты, где спали постояльцы. Сейчас по факту случившегося началась прокурорская проверка. Региональный Следственный комитет (СК) возбудил дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Опрошенные представителями СМИ местные жители уверяют, что проблемы с трубами наблюдались не только в хостеле, но и во всём доме.

Трубы старые, дырявые и давно должны были быть заменены«, — сообщил один из мужчин, проживающих в строении, где располагался хостел.

Ночёвка в гостинице или хостеле иногда становится последней. NEWS.ru проанализировал описанные в СМИ происшествия за последний год и сделал вывод — не менее 20 человек в 2019-м погибли в учреждениях временного проживания.

В самом конце минувшего года в московском отеле обнаружили тело 27-летней девушки — она была пристёгнута к кровати наручниками. Сейчас сотрудники СК проводят проверку — в розыск объявлен неизвестный мужчина, который может быть причастен к её смерти.

Кроме того, в конце октября прошлого года в одном из хостелов Новой Москвы судимый и наркозависимый Сергей Сазонов учинил кровавую расправу. По версии следствия, мужчина попросил у администрации учреждения денег в долг. Получив отказ, он достал нож, начал бегать по комнатам и хаотично резать людей. Беременная женщина и мужчина получили смертельные ранения. Ещё четверых увезли в больницу с травмами разной степени тяжести.

Максим Кимерлинг/ТАСС

Самым громким происшествием прошлого года стало убийство в одном из отелей стюардессы Альбины Мухаметзяновой. В совершении преступления подозревают её возлюбленного Никиту Енина. По его словам, он поссорился со своей девушкой, пытаясь выяснить, почему она во время их отношений встречалась с другими. В порыве гнева парень убил Альбину.

Президент Ассоциации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров в беседе с NEWS.ru отметил, что преступлений в гостиницах и хостелах происходит «не больше, чем на улице или в многоквартирном доме». Поэтому считать их местами повышенной опасности нельзя.

Это касается только легальных учреждений временного проживания. Пермский хостел, по мнению Бухарова, к ним не относился, потому что был размещён в подвальном помещении.

По закону, хостел и гостиница являются объектами временного проживания. Согласно действующему своду правил «Жилые здания и помещения для временного проживания», размещение любых жилых комнат запрещено в подвальных помещениях и на цокольных этажах.

Слова Игоря Бухарова подтверждает председатель Лиги хостелов России Ольга Недорезова. Пермский хостел из-за своего расположения в подвале не смог бы пройти обязательную процедуру классификации гостиниц, чтобы попасть в федеральный перечень туристических объектов. В списке его не оказалось.

Стоит отметить, что хостел «Карамель» должен был прекратить работу 20 февраля 2020 года. Соответствующее предписание вынесли сотрудники МЧС после проверки в феврале прошлого года. Она показала многочисленные нарушения правил безопасности. Однако трагедия случилась раньше обозначенного срока закрытия.