Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 декабря 2025 в 19:00

Готовлю заранее на Новый год. Рулет из индейки с грибами! Два в одном — и закуска, и горячее

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Холодец, безусловно, классика праздничного стола, но его приготовление — это многочасовой процесс, а результат нравится далеко не всем. Современной и изящной альтернативой может стать этот эффектный рулет из индейки. Он готовится заранее, прекрасно хранится и при нарезке превращается в нежнейшие ломтики с аппетитной грибной прослойкой. Это блюдо сочетает в себе диетическую легкость мяса птицы, глубокий лесной аромат грибов и пикантные нотки чеснока. Оно выглядит очень нарядно и станет настоящей звездой фуршетного стола, покорив даже тех, кто равнодушен к традиционным холодным закускам.

Для приготовления вам потребуется: 1 большое филе индейки (около 800 г), 300 г свежих шампиньонов, 1 крупная луковица, 3–4 зубчика чеснока, 100 мл сливок 20%, соль, черный перец, растительное масло для жарки и несколько тонких ломтиков бекона для обертывания (опционально). Филе индейки разрежьте вдоль, но не до конца, раскройте как книжку, слегка отбейте, посолите и поперчите. Грибы и лук мелко нарежьте. Обжарьте лук до прозрачности, добавьте грибы и жарьте до испарения жидкости. В конце влейте сливки, добавьте выдавленный чеснок, потушите пару минут до загустения, посолите и охладите. Равномерно распределите остывшую грибную начинку по филе. Аккуратно сверните мясо в плотный рулет. Для сочности и красивой корочки можно обернуть его ломтиками бекона и закрепить кулинарной нитью. Запекайте в разогретой до 180 °C духовке 40–50 минут. Дайте рулету полностью остыть, затем заверните в фольгу и уберите в холодильник на несколько часов или на ночь. Перед подачей нарежьте острым ножом на ломтики. Подавайте с горчицей, хреном или клюквенным соусом.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

Проверено редакцией
Читайте также
Салат «Подкова» на удачу в 2026 году: без слоев — все смешал и красиво уложил на тарелку
Общество
Салат «Подкова» на удачу в 2026 году: без слоев — все смешал и красиво уложил на тарелку
С уткой на Новый год много хлопот. Готовлю говядину «Веллингтон» в слоеном тесте. Роскошный пирог — можно испечь заранее
Общество
С уткой на Новый год много хлопот. Готовлю говядину «Веллингтон» в слоеном тесте. Роскошный пирог — можно испечь заранее
Ужин из серии «чем проще, тем лучше»: рецепт картошки с фаршем в одной сковороде
Общество
Ужин из серии «чем проще, тем лучше»: рецепт картошки с фаршем в одной сковороде
Любимое блюдо для фуршета: кольца кальмара в пивном кляре
Семья и жизнь
Любимое блюдо для фуршета: кольца кальмара в пивном кляре
Этот рулет делает даже муж. Лаваш, шпроты, вареное яйцо и майонез. Пальчики оближешь, а возни — ноль
Общество
Этот рулет делает даже муж. Лаваш, шпроты, вареное яйцо и майонез. Пальчики оближешь, а возни — ноль
рецепты
ужины
закуски
новогодний стол — 2026
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме раскрыли, как встретили решение Верховного суда по делу Долиной
В Москве более 400 мигрантов поймали необычным способом
Канделаки решила переосмыслить «Мастера и Маргариту» в духе «Слова пацана»
Германия анонсировала поставку мощного оружия Украине в 2026 году
Захарова оценила ограничение выдачи шенгенских виз россиянам
Приговор бывшему президенту Украины вступил в силу
Российские дипломаты попросили Лондон перестать пугать британцев Москвой
Важная улика найдена в Успенской школе, где подросток устроил резню
Ароматы для настроения: как подобрать домашний парфюм под свой ритм жизни
В Кремле раскрыли, как вопросы россиян доходят до Путина
Трагедия в Одинцово, юристы нашли ляп в деле Долиной: что будет дальше
Умер автор музыки к фильмам «Княгиня Слуцкая» и «В июне 41-го»
Слава «развязалась» со слезами на глазах после победы Лурье над Долиной
«Тяжело все это»: Охлобыстин о жизни Ефремова после УДО
Умер актер из «Матрицы»
Названо количество обращений, отправленных на прямую линию с Путиным
«Бабкам-мошенницам бой!»: Поплавская оценила решение суда по Долиной
Чеснок на шее: чем еще можно отпугнуть грипп и ОРВИ? Народные средства
Премьер Польши пожаловался на игнорирование со стороны президента
Названа сумма, поступившая на счет Долиной после сделки по продаже квартиры
Дальше
Самое популярное
Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами
Общество

Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства
Общество

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства

Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат
Общество

Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.