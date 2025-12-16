Готовлю заранее на Новый год. Рулет из индейки с грибами! Два в одном — и закуска, и горячее

Готовлю заранее на Новый год. Рулет из индейки с грибами! Два в одном — и закуска, и горячее

Холодец, безусловно, классика праздничного стола, но его приготовление — это многочасовой процесс, а результат нравится далеко не всем. Современной и изящной альтернативой может стать этот эффектный рулет из индейки. Он готовится заранее, прекрасно хранится и при нарезке превращается в нежнейшие ломтики с аппетитной грибной прослойкой. Это блюдо сочетает в себе диетическую легкость мяса птицы, глубокий лесной аромат грибов и пикантные нотки чеснока. Оно выглядит очень нарядно и станет настоящей звездой фуршетного стола, покорив даже тех, кто равнодушен к традиционным холодным закускам.

Для приготовления вам потребуется: 1 большое филе индейки (около 800 г), 300 г свежих шампиньонов, 1 крупная луковица, 3–4 зубчика чеснока, 100 мл сливок 20%, соль, черный перец, растительное масло для жарки и несколько тонких ломтиков бекона для обертывания (опционально). Филе индейки разрежьте вдоль, но не до конца, раскройте как книжку, слегка отбейте, посолите и поперчите. Грибы и лук мелко нарежьте. Обжарьте лук до прозрачности, добавьте грибы и жарьте до испарения жидкости. В конце влейте сливки, добавьте выдавленный чеснок, потушите пару минут до загустения, посолите и охладите. Равномерно распределите остывшую грибную начинку по филе. Аккуратно сверните мясо в плотный рулет. Для сочности и красивой корочки можно обернуть его ломтиками бекона и закрепить кулинарной нитью. Запекайте в разогретой до 180 °C духовке 40–50 минут. Дайте рулету полностью остыть, затем заверните в фольгу и уберите в холодильник на несколько часов или на ночь. Перед подачей нарежьте острым ножом на ломтики. Подавайте с горчицей, хреном или клюквенным соусом.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.