Холодец как из ресторана: раскрываем секреты кристально прозрачного бульона

Этот холодец приготовится с прозрачным, как слеза, бульоном. Такое блюдо не только вкусно, но и выглядит по‑настоящему празднично. Добиться идеальной прозрачности вполне реально — нужно лишь соблюдать несколько важных правил приготовления. Никаких сложных ингредиентов или профессиональных навыков не требуется: все делается в обычной кастрюле на домашней кухне.

Начните с тщательной подготовки мяса: промойте его и замочите в холодной воде на несколько часов, чтобы удалить остатки крови. После замачивания снова промойте мясо, положите в кастрюлю, залейте водой и доведите до кипения. Первую воду обязательно слейте, мясо промойте, а кастрюлю вымойте. Теперь залейте мясо свежей водой и варите 5–6 часов на медленном огне, регулярно снимая пенку. За час до готовности добавьте овощи, за полчаса — специи (используйте перец горошком, а не молотый). Готовый бульон процедите через марлю. Для идеальной прозрачности можно воспользоваться одним из способов: либо влить в кипящий бульон смесь из двух взбитых белков и половины стакана воды, либо добавить щепотку лимонной кислоты перед закипанием второго бульона.

Ранее сообщалось: если надоело готовить гречку скучно и однообразно, попробуйте этот удивительный рецепт — получится невероятно сочно, ароматно и сытно! Такое блюдо легко станет любимым ужином для всей семьи: оно и вкусное, и полезное, и готовится без лишних сложностей. А еще радует глаз — яркая смесь овощей с золотистой гречкой смотрится очень аппетитно.