Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 января 2026 в 08:00

Холодец как из ресторана: раскрываем секреты кристально прозрачного бульона

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Этот холодец приготовится с прозрачным, как слеза, бульоном. Такое блюдо не только вкусно, но и выглядит по‑настоящему празднично. Добиться идеальной прозрачности вполне реально — нужно лишь соблюдать несколько важных правил приготовления. Никаких сложных ингредиентов или профессиональных навыков не требуется: все делается в обычной кастрюле на домашней кухне.

Начните с тщательной подготовки мяса: промойте его и замочите в холодной воде на несколько часов, чтобы удалить остатки крови. После замачивания снова промойте мясо, положите в кастрюлю, залейте водой и доведите до кипения. Первую воду обязательно слейте, мясо промойте, а кастрюлю вымойте. Теперь залейте мясо свежей водой и варите 5–6 часов на медленном огне, регулярно снимая пенку. За час до готовности добавьте овощи, за полчаса — специи (используйте перец горошком, а не молотый). Готовый бульон процедите через марлю. Для идеальной прозрачности можно воспользоваться одним из способов: либо влить в кипящий бульон смесь из двух взбитых белков и половины стакана воды, либо добавить щепотку лимонной кислоты перед закипанием второго бульона.

Ранее сообщалось: если надоело готовить гречку скучно и однообразно, попробуйте этот удивительный рецепт — получится невероятно сочно, ароматно и сытно! Такое блюдо легко станет любимым ужином для всей семьи: оно и вкусное, и полезное, и готовится без лишних сложностей. А еще радует глаз — яркая смесь овощей с золотистой гречкой смотрится очень аппетитно.

Проверено редакцией
рецепты
еда
кулинария
блюда
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
США выступили с жестким заявлением по Венесуэле
ВСУ в Красном Лимане попали в огневой мешок
Стальной жетон спас жизнь российскому военному
ВСУ предприняли новую атаку на Севастополь
Перекрытие Крымского моста вызвало сбой в графике движения поездов
В России узнали о попытке ВСУ осуществить операцию «Паутина-2»
Число жертв непогоды в США превысило 40 человек
В России предложили наказывать за призывы перезахоронить Ленина
Раскрыта личность погибшей в аварии на озере Байкал
Захарова назвала цель терактов ВСУ против мирного населения России
Замминистра погиб вместе со свитой при крушении самолета в Индии
Куриный суп лечит: врачи раскрыли научную основу бабушкиного рецепта
«Не продается»: в Гренландии резко осудили попытки Трампа получить остров
Юрист раскрыл, какой штраф может грозить за громкий скандал в квартире
В России пропали звонки с маркировкой от крупнейших банков
В РПЦ высказались о смертоносной энергетике вещей покойников
Вылегжанин назвал имя лыжника из РФ, который мог бы победить на ОИ-2026
Операция в тылу, «загон» для наемников ВСУ: новости СВО к утру 28 января
«Грань капитуляции»: военэксперт о плачевном положении ВСУ
Женщина погибла во время турпоездки по льду Байкала
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.