28 января 2026 в 09:48

«Маршал Шапошников» примет участие в учениях в Индийском океане

Фрегат Тихоокеанского флота ВМФ России «Маршал Шапошников» Фрегат Тихоокеанского флота ВМФ России «Маршал Шапошников» Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости
В феврале 2026 года в Бенгальском заливе пройдут масштабные военно-морские учения «Милан-2026», в которых примет участие фрегат Тихоокеанского флота ВМФ России «Маршал Шапошников», рассказали в пресс-службе Морской коллегии РФ. Корабль направится в зону маневров в северной части Индийского океана сразу после завершения визита в Оман.

После выхода из порта [Маскат в Омане] корабль продолжит выполнение задач и примет участие в российско-индийском учении «Милан-2026» в Бенгальском заливе северной части Индийского океана, — подтвердили в ведомстве.

Программа учений предусматривает не только отработку боевых задач на воде, но и дипломатическую часть. В период с 18 по 25 февраля российский фрегат совершит неофициальный визит в индийский порт Вишахапатнам.

Ранее стало известно, что страны НАТО во главе с США, Францией и Великобританией проведут в марте 2026 года крупные учения в Норвегии для тренировки ведения боевых действий против России в Арктике. Всего в маневрах Cold Response примут участие около 25 тыс. военнослужащих из 14 стран Альянса.

Индия
учения
ВМФ РФ
флот
Россия
