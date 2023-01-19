«Ходили слухи, что игумен там как царь, растлевает всех подряд» Что происходило в Островском монастыре, чей предполагаемый настоятель арестован по подозрению в изнасилованиях подростков

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Орехово-Зуевский суд Московской области арестовал 87-летнего Анатолия Суворова, которого СМИ и следствие называют настоятелем женского монастыря Святой Живоначальной Троицы. Он проведет в СИЗО ближайшие два месяца. Мужчину подозревают в изнасиловании двух подростков. NEWS.ru поговорил с местными жителями, религиоведами, священниками о том, насколько правдивыми могут быть обвинения в изнасиловании и что собой представляет Истинно-православная церковь, к которой относится монастырь.

Дурные слухи

Монастырь Святой Живоначальной Троицы находится в деревне Острово под Орехово-Зуево. Двое парней 18 и 23 лет рассказали, что когда им было соответственно 12 и 17 лет, Суворов их растлил в одной из комнат обители. Случилось это, по их словам, с 2016 по 2017 год. В первый рабочий день после новогодних праздников к Суворову пришли силовики. Мужчина задержан, у него изъяли системные блоки, карты памяти, CD- и DVD-диски и камеры. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

В Сети мало информации о монастыре в деревне Острово. У религиозного учреждения отсутствует сайт, нет групп в социальных сетях. Также NEWS.ru не удалось в открытых источниках найти информацию о священнике Анатолии Суворове.

Опрошенные NEWS.ru местные жители (в том числе из соседних деревень Юркино и Коровино) сообщили, что обители люди сторонились, потому что о церкви «ходили нехорошие слухи».

О монастыре слышал много дурного. Что они там как в секте, ни с кем не контактируют, замкнутые и даже немного зловещие ребята, которые пасли скот, выглядели жутковато. А так слухов много ходило о том, что игумен там как царь, растлевает всех подряд. Но, опять же, серьезно никто не воспринимал это всё, поэтому никаких серьезных действий не предпринимал, — рассказал NEWS.ru бывший житель села Юркино Сергей Пушков.

Местная жительница Ирина Смирнова также подтвердила NEWS.ru, что о монастыре Святой Живоначальной Троицы «ходили странные слухи» в деревне. Какие именно — она уточнить оказалась. Она добавила, что попасть на территорию обители практически невозможно и любопытных тут не жалуют

Своей версией происходящего в деревне Острово поделился с NEWS.ru близкий к РПЦ деятель антисектантского движения Александр Дворкин. Он утверждает, что «провел собственное расследование», опросив несколько священников из совета Балашихинской епархии. С кем именно у него был разговор, он не уточнил.

Монастырь Святой Живоначальной Троицы в Острово Дворкин назвал «типичной авторской тоталитарной сектой». А Анатолия Суворова — самозванцем, который никогда не был священником.

Предводитель Суворов подбирал себе людей и держал их под очень жестким контролем. Запугивал, говорил, что предателей ИПЦ Бог наказывает, они умирают, долго не живут. Происходил жесткий пищевой контроль, информационный контроль. Общение с внешним миром запрещено, все подчинялись Суворову, — утверждает он.

Александр Дворкин сообщил, что местному благочинному поступали жалобы на религиозное учреждение, но на них «никто не реагировал». По его мнению, у монастыря была «серьезная крыша».

Фото: Социальные сети Анатолий Суворов

Непримиримые противники советской власти

ИПЦ — юрисдикция, исповедующая православие, но противопоставляющая себя признанным православным церквям. Эта ветвь начала свое формирование в конце 20-х годов.

Она образовалась в результате отказа части епископата и духовенства Русской церкви от сотрудничества с коммунистическим режимом в СССР. ИПЦ противопоставляла себя Московскому патриархату, созданному по приказу Сталина в 1943 году. В результате жестоких репрессий и преследований вынуждена была перейти на нелегальный способ служения, отчего у нее появилось другое название — Катакомбная церковь.

Сторонники ИПЦ считали, что после начала сотрудничества с советской властью церковь потеряла себя, а они — ограниченная группа, которая сохранила верность Христу, сообщил NEWS.ru писатель-публицист, историк-религиовед, общественный деятель Николай Сапелкин.

Впоследствии истинная православная церковь дробилась на более мелкие группы. Сейчас существует Русская истинно-православная церковь, Российская истинно-православная церковь, Российская православная автономная церковь, Русская истинно-православная катакомбная церковь. Таких группировок больше десяти. Они между собой соперничают. Николай Сапелкин писатель-публицист, историк-религиовед, общественный деятель

Представители Истинно-православной церкви выступают против реформ РПЦ с начала 1920-х годов. Среди них — введение женатого епископата, введение второбрачия духовенства, сокращение времени богослужения, сокращение постов, упрощение одежды духовенства с упразднением ношения бороды и длинных волос и разрешение духовенству мирского образа жизни, введение нового календаря.

С современной российской властью отношения у представителей ИПЦ сложились благоприятные. По крайней мере представители религиозной организации к этому стремятся. Из последних новостей на сайте — завершился гуманитарный сбор для боевого подразделения российской армии, войскам оказывается духовная помощь военных священников ИПЦ, в праздник Рождества Христова предстоятель ИПЦ совершил Божественную литургию в Синодальном храме Москвы.

Случай в деревне Острово представители ИПЦ также прокомментировали на своем сайте. Там размещено соответствующее письмо. В послании сказано, что Анатолий Суворов изначально являлся клириком Русской православной церкви, но потом сам отказался от сана.

В результате собственных духовных поисков и не найдя согласия в церкви, которой принадлежал, он попросил духовного окормления у нашего священноначалия. Тем не менее около десяти лет назад, в связи с его личным решением, он оставил Истинно-Православную Церковь, продолжая искать себя в иных церковных структурах. Истинно-Православная Церковь, на основании решения Священного Синода, уже около десяти лет не числит его в своем составе, — говорится в сообщении.

Представители монастыря Святой Живоначальной Троицы, «руководствуясь обычным человеческим милосердием и понимая, что игумену Анатолию Суворову негде преклонить голову на исходе жизненного пути, приняли решение разрешить ему проживать в стенах обители как частное лицо».

Мы не беремся судить о событиях, происходящих вокруг игумена в настоящее время, и следственных действиях в отношении него. Но верим, что справедливость — основной принцип российского закона и всё будет происходить строго в соответствии с его духом и буквой, — отметили представители ИПЦ.

На данный момент в СМИ настоятельницей монастыря представляется некая Нина Човновая. В разговоре с Mash она выдвинула другую версию: по её утверждению, Анатолий Суворов не был в церкви случайным человеком, он оставался «духовным отцом». Она настаивает, что никаких преступлений он не совершал, а уголовное дело, считает Човновая, связано с тем, что священника якобы «подставил» митрополит Владимирский и Орехово-Зуевский Викентий (также относится к ИПЦ).

Он давно косо поглядывал на отца Анатолия, потому что все прихожане его любили, — сообщила женщина изданию.

Анатолий Суворов — старый человек, обычный пенсионер, ничем не руководит в монастыре. Он просто жилец, «на покое», отметил в беседе с NEWS.ru митрополит Викентий. Поэтому слова игуменьи Нины не являются правдой.

Вы сами подумайте: с какого перепугу мне это делать? Предпринимать какие-то действия, чтобы его посадить... Мне это абсолютно не нужно

Викентий добавил, что догадывается о причинах, почему Нина Човновая «распространяет заведомо ложную информацию», но озвучивать их не будет.

Фото: ГУ МВД России по МО Монастырь Святой Живоначальной Троицы

Устарелая конфессия, враги РПЦ

Растление малолетних мальчиков, возможно, и происходило в монастыре Святой Живоначальной Троицы, но это скорее не связано с самой религиозной организацией и ее философией, считает российский религиозный и общественный деятель, богослов Андрей Кураев.

Анатолий Суворов раньше был клириком вполне себе православной церкви. Он далеко не всю жизнь сектант, — отметил Кураев.

Саму ИПЦ Кураев отказался назвать тоталитарной сектой или колыбелью разврата. Однако признался, что представители этого течения ему «малосимпатичны». По его мнению, «они застряли в прошлом, их постулаты уже не актуальны в XIX веке». Андрей Кураев сравнил порядки, насаждаемые ИПЦ, с домостроем.

Истинно-православная церковь — это одна из групп так называемого альтернативного православия, сообщил NEWS.ru российский религиовед и культуролог, директор Учебно-научного центра изучения религий РГГУ Николай Шабуров. Она не является сектой, не поддерживает насилие и подчинение. Просто некоторые региональные обряды в рамках ИПЦ совершаются по-другому. Отношение официальной РПЦ к подобным организациям было и остается «крайне негативным».

Существует масса определений того, что такое секта, это понятие «очень размытое». А термином «тоталитарная секта» серьезные специалисты вообще не пользуются, пояснил в беседе с NEWS.ru религиовед, переводчик, журналист Юрий Табак.

Обычно к ним предъявляют претензии, что, дескать, детей каких-то забирают, воспитывают не так, психологическое давление оказывают на взрослых. Это все очень условно. Потому что любая религиозная организация всегда рада, когда люди ходят туда и жертвуют. И любая религиозная организация оказывает психологическое воздействие. Юрий Табак религиовед, переводчик, журналист

Что касается растления малолетних, утверждать, что предполагаемое преступление напрямую связано с постулатами ИПЦ, конечно, нельзя, считает Юрий Табак.

Что касается самого Суворова, Telegram-каналы, например «ВЧК-ОГПУ», намекают, что по словам потерпевших, число его жертв могло якобы составлять более 30 человек — включая воспитанников детдомов.