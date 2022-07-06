Хирург назвала пять причин, почему женщины делают пластические операции Пластический хирург Блинова перечислила причины, по которым женщины делают пластические операции

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Существует пять основных причин, почему женщины делают пластические операции. Первая: быть красивой, вторая — быть успешной, третья — ради морального спокойствия, четвертая — для достижения своих целей, пятая — гарантированное омоложение, заявила NEWS.ru пластический хирург Виктория Блинова. По словам эксперта, недовольная собой женщина страшнее ядерной войны.

Вряд ли есть повод дискуссировать на тему неразрывности женской красоты, счастья и самореализации. И не так важно, что подталкивает представительницу слабого пола к улучшению собственной внешности: врождённый дефект, желание выглядеть по-новому или жажда всегда оставаться молодой. Любая переживает за внешний вид, как бы красива она ни была, вне зависимости от возраста, хоть 18, хоть 70. <...> Женщина, недовольная собой, страшнее ядерной войны, — подчеркнула Блинова.

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Ранее в РФ представили грудные импланты для патриоток. Пластический хирург из Саратова показал линейку грудных силиконовых имплантов «Росгрудь», разукрашенную в двух вариантах: цвет камуфляжа и цвет российского триколора. Хирург предлагает патриоткам страны выбрать тот вариант, который будет «ближе их сердцу».