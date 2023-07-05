Химик объяснила, можно ли пить дождевую воду Химик Еремина посоветовала не пить дождевую воду из-за ее загрязнения выбросами

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Несмотря на то, что дождевая вода считается самой чистой на планете, пить ее не стоит, особенно в больших городах, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» кандидат химических наук Ирина Еремина. По словам специалиста, в частности, в нее могут попасть вредные вещества из выбросов предприятий и автотранспорта.

Действительно, из природных вод дождевая, как правило, самая чистая, но это не значит, что ее можно пить. <...> Выбросов очень много, очень много автотранспорта. Там может быть много пыли, сажи, наконец, бактерий. Токсичные металлы также могут содержаться, хотя и в микрограммах, но вред оказывать могут солидный, — объяснила эксперт.

Еремина добавила, что дождевая вода содержит те же компоненты, что и в других типах воды, но в меньшей концентрации. Поэтому раньше дождевую воду собирали для питья из-за ее мягкости и практически полного отсутствия солей. Однако в современном мире дождевая вода уже не так безопасна, подчеркнула химик.

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