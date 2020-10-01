HeadHunter назвал уровень зарплат соискателей со средним образованием

https://static.news.ru/photo/8dd4a7ba-0477-11eb-a85e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Соискатели на вакансии, где требуются специалисты со средне-специальным образованием ожидают зарплату от 25 до 50 тысяч рублей, говорится в исследовании компании HeadHunter.

В компании также заявили, что в среднем по стране таким образованием среди всех кандидатов обладают 18%. Наибольшее число соискателей со средним специальным образованием зарегистрированы в Ленинградской области (27%). В Москве таковых 12%, а в Ингушетии — всего 8%, передает ТАСС.

При этом соискатели из этой категории готовы согласиться на зарплату от 25 до 50 тысяч рублей в месяц. Дипломированные специалисты вузов же готовы получать 60-120 тысяч рублей.

Обладатели дипломов о среднем специальном образовании наиболее часто относятся к категории «Рабочий персонал» (53% зарегистрированных), а также интересуются вакансиями в рубрике «Домашний персонал» (36%) и готовы работать в транспортной и логистической сферах (32%).

Как сообщал NEWS.ru, в августе сервис «Работа.ру» назвал вакансии с зарплатой до 300 тысяч рублей в месяц. На такой уровень дохода могут рассчитывать специалисты в сфере IT.

Тогда же сервис HeadHunter опубликовали самые высокооплачиваемые вакансии за август. Больше всего работодатели готовы платить соискателям на должность E-commerce директора и руководителя департамента по работе с федеральными и локальными сетями в Москве