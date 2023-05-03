Хакер предрек технологический прорыв на фронте в 2023 году Хакер Левашов: использование искусственного интеллекта приведет к прорыву на фронте

Фото: IMAGO/Mario Aurich/Global Look Press

Хакер Петр Левашов заявил, что на фронте вскоре станут использовать оружие на основе искусственного интеллекта (ИИ). Прорывом станет, например, появление уже в этом году дронов, управляемых нейросетью, заявил он в беседе с «Известиями».

Недолог тот момент, когда вот этот компьютер, где находится нейронная сеть, будет внутри маленького дрона, который несет гранату, или большого танка, — считает Левашов.

По его словам, сейчас беспилотникам противостоят войска радиоэлектронной борьбы, способные прерывать связь дрона с центром управления. Когда нейронные сети улучшатся, блокировка беспилотников осложнится, считает Левашов.

Такой «прорыв», по его словам, может произойти уже в 2023 году. При этом специалист уверен, что российское командование станет внедрять ИИ в отечественные вооружения, поскольку использование этой технологии имеет большой потенциал.

Ранее американский миллиардер Илон Маск заявил о необходимости осуществлять государственный контроль в области искусственного интеллекта. Маск полагает, что ИИ может представлять угрозу для людей. В качестве примера контроля он привел госрегуляторы в отрасли пищевых продуктов и медикаментов, а также самолетостроения.