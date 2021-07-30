Хакер объяснил, чем грозит блокировка в России Sаmsung Рау

Если Sаmsung не сможет обжаловать решение о запрете своей платёжной системы в России, то компании придётся её блокировать, иначе в дело вступит Роскомнадзор. Об этом заявил телеканалу «360» специалист по информационной и компьютерной безопасности Сергей Вакулин.

Если Samsung откажется выполнять решение суда и технически не сможет огородить российских жителей от Sаmsung Pay, то тут на помощь суду идёт Роскомнадзор, — цитирует его телеканал.

По словам Вакулина, если регулятор начнёт блокировку, то под запрет попадут абсолютно все ресурсы Sаmsung, так как блокировка происходит по DPI и по блокировке IP-адресов.

Специалист рекомендовал пользователям Sаmsung в крайнем случае перейти на систему Gооglе Рау. Кроме того, есть и другие платёжные системы, которые можно скачать в Play Mаrket.

Ранее сообщалось, что работу платёжной системы Samsung Pay могут запретить в России. Дело в том, что она нарушает закон о патентах.