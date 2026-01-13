Атака США на Венесуэлу
13 января 2026 в 17:44

Гвоздика‑травянка — звездочка вашего сада: почему это растение покорит даже новичка

Фото: Dieter Mahlke/http://imagebroker.com/#/search//Global Look Press
Мечтаете о неприхотливом, но эффектном растении для клумбы или рокария? Обратите внимание на гвоздику‑травянку — этот многолетник станет настоящим украшением участка с июня по сентябрь. Растение не требует сложного ухода, стойко переносит морозы до –35–40 °C и редко болеет, поэтому подойдет даже тем, кто только начинает осваивать садоводство.

Гвоздика‑травянка вырастает до 40 см, радует глаз небольшими пятилепестковыми цветками диаметром 1,5–2 см. Окраска разнообразна: от белой и розовой до малиновой и красной, часто с эффектной каемкой у основания лепестков. Среди популярных сортов — «аллегория» с карминно‑красными цветками (1–1,5 см) и сизым налетом на листьях, а также «арктик файр» со светло‑розовыми цветками и ярко‑малиновым центром. Оба сорта низкорослые (20–25 см), устойчивы к засухе и не нуждаются в особом уходе. Высаживайте гвоздику на солнечных участках с песчаным грунтом — и она будет радовать вас долгим цветением, украшая клумбы, бордюры или каменистые сады.

Ранее сообщалось, что гибридные томаты давно полюбились огородникам за их выносливость и щедрый урожай. Они лучше переносят капризы погоды и реже болеют, а плоды получаются ровными и вкусными. Такой вариант особенно удобен тем, кто хочет результат без лишних хлопот.

