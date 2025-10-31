Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
31 октября 2025 в 15:05

Густой белорусский суп жур. Вкусный и ароматный супчик на каждый день — подаем с чесночными булочками

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В белорусской кухне есть свои кулинарные жемчужины, и суп жур — одна из них. Этот старинный рецепт, который готовили еще наши прабабушки, обладает особым вкусом и неповторимой текстурой. В отличие от привычных супов, жур имеет густую консистенцию и насыщенный кисловатый вкус, который достигается благодаря использованию овсяной основы. Традиционно его готовили в печи, но и в современных условиях он получается не менее вкусным и ароматным. Этот суп — прекрасный способ разнообразить повседневное меню и познакомиться с аутентичной кухней Белоруссии.

Для приготовления супа вам понадобится: 500 г говяжьих или свиных ребрышек, 200 г овсяных хлопьев длительной варки, 2 луковицы, 2 моркови, 3 картофелины, 2 зубчика чеснока, 2 ст. л. сливочного масла, соль, перец, лавровый лист, сметана и зелень для подачи. Мясо промойте, залейте 2,5 л воды и варите 1,5 часа. Бульон процедите, мясо отделите от костей. Овсяные хлопья залейте 500 мл теплой воды и оставьте на 2-3 часа. Лук и морковь нарежьте мелкими кубиками и пассеруйте на сливочном масле. Картофель нарежьте кубиками. В кипящий бульон добавьте картофель, через 10 минут — овсяную смесь и пассерованные овощи. Варите 20 минут, добавьте мясо, специи и чеснок. Подавайте со сметаной и зеленью.

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из четырех ингредиентов.

