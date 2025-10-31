Губка в машине зимой — секрет хорошей видимости: простой лайфхак для автомобилистов

Многие водители тратят время и деньги на специальные средства против запотевания стекол, не подозревая, что решение есть под рукой. Обычная кухонная губка способна эффективно бороться с конденсатом и улучшать видимость на дороге.

Этот незамысловатый предмет займет минимум места в салоне, а польза от него окажется весьма ощутимой в холодное время года.

Используйте губку, чтобы быстро протереть запотевшие стекла, — она не оставляет разводов и не царапает поверхность, в отличие от ткани. А если оставить ее на ночь в салоне, губка впитает лишнюю влагу из воздуха и снизит вероятность появления конденсата утром.

Такой простой прием поможет поддерживать хорошую видимость без дополнительных затрат. Возьмите за правило держать чистую сухую губку в машине с наступлением холодов — и зимние поездки станут комфортнее и безопаснее.

