Губернатор Мурманской области внёс в декларацию о доходах дом в Испании

https://static.news.ru/photo/9f137a6e-d660-11ea-8a39-fa163e074e61_660.jpg Андрей Чибис Фото: Андрей Чибис/vk.com

Глава Мурманской области Андрей Чибис внес в декларацию о доходах за 2019 год дом в Испании. Информация опубликована на сайте областного правительства.

Кроме жилого дома площадью в 176 квадратных метров, который находится в Испании, у него есть две квартиры и машиноместо в России. В 2019 году он приобрел себе участок земли, дачный дом, беседку и гараж. Он владеет автомобилями Toyota и Mercedes-Benz, также снегоходом и снегоболотоходом. Доход Чибиса в 2019 году составил около 7 млн рублей. В 2018 году он заработал около 16,3 млн рублей. Супруга главы Мурманской области заработала в 2019 году 9,7 млн рублей.

21 марта 2020 года Чибис был назначен временно исполняющим обязанности Губернатора Мурманской области по указу президента России Владимира Путина. В сентябре того же года он одержал победу в первом туре выборов.

Как писал NEWS.ru, в мае 2020 года спикер Мосгордумы Алексей Шапошников прокомментировал свой доход за 2019 год в размере 1,95 млрд рублей.