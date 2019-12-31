https://static.news.ru/photo/872df81a-2c98-11ea-8ba6-fa163e074e61_660.jpg Вадим Шумков Фото: Вадим Шумков/vk.com

Губернатор Курганской области Вадим Шумков записал новогоднее обращение к жителям, в котором потребовал от них «перестать болтать, ныть и сыпать бесполезными советами там, где нужно просто начать работать».

В начале поздравления руководитель региона рассказал о социально-экономических показателях, которых удалось добиться в 2019 году, и планах на 2020-й.

Нужно только перестать болтать, ныть, критиковать других и сыпать бесполезными советами там, где надо просто взять и поработать. Нужно не находиться в бесконечном и бесплодном ожидании перемен от других. Мы больше не должны быть синонимом серости и отсталости в глазах других. Это и есть наш новый курганский подход, — сказал Шумков.

Ранее NEWS.ru писал, что иркутская чиновница Ирина Алашкевич была отстранена от работы после того, как назвала быдлом жителей затопленного Тулуна.

15 августа в СМИ распространилась аудиозапись, на которой женщина, которую считают Ириной Алашкевич, грубо отзывается о людях, пострадавших от наводнения. Среди прочего она называет жертв паводка «бичами» и «быдлом», а также заявляет, что они плохо одеты и имеют два класса образования.