Грузинское чахохбили — ароматное куриное рагу с огненными нотками!

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Грузинское чахохбили — ароматное куриное рагу с огненными нотками! Это блюдо грузинской кухни покоряет с первого укуса! Насыщенный вкус курицы, томлёной с овощами и специями, пряный аромат уцхо-сунели и пикантная острота чили — настоящее кулинарное путешествие в Грузию.

Ингредиенты (на 4–5 порций)

Куриные бедра — 1 кг

Лук репчатый — 4–5 шт.

Помидоры — 6 шт.

Аджика — 1 ст. ложка

Чеснок — 4 зубчика

Перец чили — 1–2 шт.

Топлёное масло — 30 г

Зелень: кинза + сушёный базилик

Специи: уцхо-сунели, имеретинский шафран

Соль, перец, сахар — по вкусу

Приготовление

1. Разогрейте масло, обжарьте курицу до румяной корочки. Выложите мясо в тарелку, а в оставшемся жире пассеруйте лук до прозрачности.

2. Добавьте к луку измельчённые помидоры, чили, чеснок и аджику. Всыпьте специи, соль и сахар, верните курицу и тушите под крышкой 25–30 минут на медленном огне. Перед подачей посыпьте рубленой кинзой.

Подавайте с мамалыгой, лавашом или свежим хлебом. Приятного аппетита!

Ранее мы делились рецептом чашушули — это грузинское рагу! Обалденная домашняя еда — покорит с одной ложки.