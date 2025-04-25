Грузинское чахохбили — ароматное куриное рагу с огненными нотками! Это блюдо грузинской кухни покоряет с первого укуса! Насыщенный вкус курицы, томлёной с овощами и специями, пряный аромат уцхо-сунели и пикантная острота чили — настоящее кулинарное путешествие в Грузию.
Ингредиенты (на 4–5 порций)
- Куриные бедра — 1 кг
- Лук репчатый — 4–5 шт.
- Помидоры — 6 шт.
- Аджика — 1 ст. ложка
- Чеснок — 4 зубчика
- Перец чили — 1–2 шт.
- Топлёное масло — 30 г
- Зелень: кинза + сушёный базилик
- Специи: уцхо-сунели, имеретинский шафран
- Соль, перец, сахар — по вкусу
Приготовление
1. Разогрейте масло, обжарьте курицу до румяной корочки. Выложите мясо в тарелку, а в оставшемся жире пассеруйте лук до прозрачности.
2. Добавьте к луку измельчённые помидоры, чили, чеснок и аджику. Всыпьте специи, соль и сахар, верните курицу и тушите под крышкой 25–30 минут на медленном огне. Перед подачей посыпьте рубленой кинзой.
Подавайте с мамалыгой, лавашом или свежим хлебом. Приятного аппетита!
Ранее мы делились рецептом чашушули — это грузинское рагу! Обалденная домашняя еда — покорит с одной ложки.