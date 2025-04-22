Чашушули — грузинское рагу! Обалденная домашняя еда — покорит с одной ложки

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Чашушули — ароматное грузинское мясное рагу. Это блюдо покоряет с первой ложки! Нежнейшая говядина, томлёная с овощами и грузинскими специями, наполняет дом аппетитными ароматами. Идеально подойдет к любому гарниру или к лавашу.

Ингредиенты (на 4–5 порций)

Говядина (лопатка/бедро) — 1 кг

Лук — 3 крупные головки

Помидоры — 500 г

Болгарский перец — 2 шт.

Чеснок — 3 зубчика

Томатная паста — 1 ст. л.

Хмели-сунели, паприка — по 1 ч. л.

Кинза, петрушка — пучок

Вода — 1 стакан

Соль, перец чили — по вкусу

Приготовление

1. Подготовка мяса. Нарежьте говядину кубиками 3×3 см. Обжарьте в казане на сильном огне до корочки (5–7 минут).

2. Овощная основа. Добавьте полукольца лука, жарьте до прозрачности. Ошпарьте помидоры, снимите кожуру, нарежьте кубиками. Перец очистите от семян, нашинкуйте соломкой.

3. Тушение. Добавьте овощи к мясу, влейте воду. Положите томатную пасту, хмели-сунели и паприку. Тушите под крышкой 1,5 часа на малом огне.

4. Финальные штрих. За 5 минут до готовности добавьте давленый чеснок. Посыпьте рубленой зеленью перед подачей.

Совет: Для пикантности добавьте 1/2 ч. л. уцхо-сунели или гранатовых зёрен.

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