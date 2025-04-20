Купила бюджетные голяшки и превратила их в «Оссобуко»! Ресторан у вас дома

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Купила бюджетные говяжьи голяшки и превратила их в «Оссобуко»! Хотите приготовить ресторанное блюдо, не потратив целое состояние? Говяжьи голяшки — идеальный выбор! Это доступное мясо при правильном приготовлении становится невероятно нежным и насыщенным по вкусу. Секрет — в медленном тушении с ароматными овощами, вином и томатами. Всего несколько простых шагов — и перед вами настоящее итальянское оссобуко, которое удивит даже искушенных гурманов!

Ингредиенты

2 говяжьи голяшки с круглой косточкой (около 800 г)

1 морковь

1 луковица

2 стебля сельдерея

3 зубчика чеснока

400 мл томатного сока или пассаты

200 мл белого вина

2 ст. л. муки

1 ч. л. тимьяна

1 лавровый лист

Соль, перец, оливковое масло

Приготовление:

1. Голяшки посолите, поперчите, обваляйте в муке и обжарьте на масле до корочки.

2. Лук, морковь и сельдерей нарежьте кубиками, пассеруйте 5 минут. Добавьте чеснок.

3. Влейте вино, выпарите алкоголь. Добавьте томатный сок, тимьян и лавровый лист.

4. Выложите мясо в соус, тушите под крышкой 3–5 часов (зависит от мяса) на медленном огне.

Подавайте с ризотто или полентой. Блюдо получается нежным, ароматным и достойным ресторана!

Ранее мы рассказывали про пять секретов из столовых СССР. Всего 15 минут, и говядина будет мягкой!