Купила бюджетные говяжьи голяшки и превратила их в «Оссобуко»! Хотите приготовить ресторанное блюдо, не потратив целое состояние? Говяжьи голяшки — идеальный выбор! Это доступное мясо при правильном приготовлении становится невероятно нежным и насыщенным по вкусу. Секрет — в медленном тушении с ароматными овощами, вином и томатами. Всего несколько простых шагов — и перед вами настоящее итальянское оссобуко, которое удивит даже искушенных гурманов!
Ингредиенты
- 2 говяжьи голяшки с круглой косточкой (около 800 г)
- 1 морковь
- 1 луковица
- 2 стебля сельдерея
- 3 зубчика чеснока
- 400 мл томатного сока или пассаты
- 200 мл белого вина
- 2 ст. л. муки
- 1 ч. л. тимьяна
- 1 лавровый лист
- Соль, перец, оливковое масло
Приготовление:
1. Голяшки посолите, поперчите, обваляйте в муке и обжарьте на масле до корочки.
2. Лук, морковь и сельдерей нарежьте кубиками, пассеруйте 5 минут. Добавьте чеснок.
3. Влейте вино, выпарите алкоголь. Добавьте томатный сок, тимьян и лавровый лист.
4. Выложите мясо в соус, тушите под крышкой 3–5 часов (зависит от мяса) на медленном огне.
Подавайте с ризотто или полентой. Блюдо получается нежным, ароматным и достойным ресторана!
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